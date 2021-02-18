Укрзализныця начнет повышать цены на железнодорожные билеты: как можно сэкономить
Цены на железнодорожные билеты в Украине теперь будут повышаться каждый месяц. В среднем ежемесячный рост составит около 2%, и министр инфраструктуры назвал такое повышение "легкой индексацией". Первое повышение ожидается уже в марте-апреле.
Об этом министр Криклий сообщил в эфире программы "Здоровая политика" на "Украинском радио".
Министр инфраструктуры отметил, что нельзя назвать рост цен на билеты повышением и объяснил, что это предусмотрено финансовым планом Укрзализныци.
Также он предложил украинцам существенно сэкономить на стоимости билетов и покупать их заранее.
"Будут ли повышаться цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки?.. Я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта - апреля, по 2% в месяц до конца года. Это предусмотрено финансовым планом "Укрзализныци". Но одновременно есть возможность, если вы покупаете билет заранее - до 40% получать скидки", - рассказал Владислав Криклий.
Он добавил, что билет купленный немного с запасом времени, за счет скидки, будет обходиться пассажирам намного дешевле, "чем есть сейчас и чем будет".
Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал повышение цен на железнодорожные билеты
Напомним, ранее министр инфраструктуры заявил, что с 1 марта начнется повышение цен на железнодорожные билеты и до конца 2021 года планируется поднять тарифы на 22%.
Также мы сообщали о том, что Укрзализныця готовит интересное нововведение, которое коснется покупки железнодорожных билетов.