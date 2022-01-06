В Укрзализныце ввели новую услугу: она стоит всего 12 гривен

В Укрзализныце запустили новую услугу. Она стала доступна с середины декабря 2021 года и заключается в том, что электронный билет можно обменять в кассе на бумажный за 12 гривен.

Об этом рассказал блогер Александр Рудоманов на Facebook.

"А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах "Укрзалізниці" теперь нужно платить 12 гривен? Эта услуга была введена в середине декабря", - сообщил Рудоманов.

Блогер рассказал о новой услуге в УЗ (фото: .facebook.com/sasko.laps)

В комментариях отметили, что распечатать билеты можно и на принтере.