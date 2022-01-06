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В Укрзалізниці ввели нову послугу: вона коштує всього 12 гривень

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Четвер 06 січня 2022 12:47
В Укрзалізниці ввели нову послугу: вона коштує всього 12 гривень Фото: в УЗ з'явилася нова послуга (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

В Укрзалізниці запустили нову послугу. Вона стала доступна з середини грудня 2021 року і полягає в тому, що електронний квиток можна обміняти в касі на паперовий за 12 гривень.

Про це розповів блогер Олександр Рудоманов на Facebook.

"А ви знаєте, що за обмін електронного квитка на паперовий в касах "Укрзалізниці" тепер потрібно платити 12 гривень? Ця послуга була введена в середині грудня", - повідомив Рудоманов.

В Укрзалізниці ввели нову послугу: вона коштує всього 12 гривеньБлогер розповів про нову послугу в УЗ (фото: .facebook.com/sasko.laps)

У коментарях зазначили, що роздрукувати квитки можна і на принтері.

  • Тобто собівартість папірця, чорнил, електроенергії для принтера та двох хвилин роботи касира = 12 грн??
  • Беру через Приват 24 і роздруковую в терміналі. Хоча можна і не друкувати, а показати в телефоні QR-код.
  • Так а нащо носій паперовий? Хіба для звіту в бухгалтерію по відрядженню, було таке колись.
  • А в яких випадках треба міняти? Коли в тобі кнопковий телефон і нема принтера?
  • Саня, ти ж напиши, що саме квітки, а не бланки замовлення, бо люди зараз про зраду заговорювати.
  • А хіба у вартість квітка відпочинку не було закладено вартість самого документу? Що це за приколи.
  • А ви знали, що в Польщі на автовокзалах за інтернет-бронювання і роздрук квитка ви заплатите 10 злотих? Бо кас нема як таких в деяких містах.

Як ми раніше писали, фірмовий поїзд Укрзалізниці рознесли в пух і прах пасажири.

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Укрзалізниця
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