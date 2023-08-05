Укрпошта підготувала клієнтам приємний сюрприз, але скористатися ним можуть далеко не всі

Укрпошта оголосила для своїх клієнтів новину про приємну знижку на послуги. Проте користуватися бонусом зможе тільки певна категорія українців.

Про це поштовий оператор розповів на своїй сторінці у Facebook .

Які умови акції

На відправлення по Україні діє знижка 25% для власників карток Visa. Тобто усе, що вам потрібно, щоб скористатися акцією, це оплатити карткою цього оператора. послуги на пошті.

Пропозиція діє до 31 серпня 2023 року для власників усіх карток Visa.

Водночас клієнти Укрпошти не надто радісно зустріли таку новину. У коментарях до допису українці скаржилися на довгий термін доставки та помилки під час відправлень:

"Знайдіть нарешті та віддайте мені мою посилку! І я подумаю, як саме її оплатити з Візою чи без! Де моя посилка вже місяць?!"

Ваші послуги - це жах! Наведіть хоч якийсь порядок, у вас ніхто ні за що не відповідає! Вам не соромно, що вам люди пишуть?"

"Одна моя міжнародна посилка приїхала пошкодженою, друга посилка зараз їде не на те відділення і треба терміново змінити відділення доставки. На сортувальному центрі зробили помилку".

Однак поштовий оператор відповідає усім користувачам та обіцяє усунути непорозуміння.

Укрпоштою більше не можна надсилати бандеролі

З 1 липня 2023 року Укрпошта скасувала таку послугу у зв'язку з набуттям чинності нового Закону України "Про поштовий зв’язок". Відтепер поштовий зв'язок буде поступово приводитися у відповідність до законодавства ЄС.

Бандероль визначається як поштове відправлення, яке може містити друковану продукцію: бланки, брошури, книги, плакати, фотографії, альбоми, друковані засоби масової інформації, зошити, блокноти, ділові папери, художню та іншу літературу, друковану рекламну інформацію.

Альтернативою бандеролям, окрім листів, стануть дрібні пакети та посилки. Крім того, їх, на відміну від бандеролей, можна оформити у будь-який зручний час в "Особистому кабінеті".

Доставка по Україні бандеролі вагою до 0,25 кг коштує стільки ж, скільки й доставка листа аналогічної маси, тобто 18 гривень для непріоритетного та 22,5 гривні для пріоритетного відправлення.

Вартість листа та бандеролі вагою до 1 кг коштує 36 гривень та 45 гривень (пріоритетне), а вагою до 2 кг - 48 та 60 гривень відповідно.

Ціни вказані без урахування ПДВ.