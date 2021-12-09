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"Укрпочта" продала на аукционе помещение в Днепре за 5,5 миллионов гривен

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Днепр, Четверг 09 декабря 2021 15:40
"Укрпочта" продала на аукционе помещение в Днепре за 5,5 миллионов гривен Фото: "Укрпочта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре на днях прошел успешный электронный аукцион, в ходе которого государственная "Укрпочта" продала помещение на ул. Баженова, 102. Здесь издавна располагается почтовое отделение №49057, а несколько лет назад тут сделали очень красивый ремонт и даже открыли детскую комнату.

Об этом пишет "Наше Місто".

Кстати, почтовое отделение со всеми удобствами, как и прежде будет работать тут для жителей Мирного. Однако в рамках стратегии, которую проводит руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский, почтовый оператор избавляется от неиспользуемых площадей, грамотно сокращает ненужные расходы и затраты. При этом - заботится о сотрудниках и основательно улучшает сервис для клиентов, в том числе - и жителей Днепра.

Аукцион в Днепре - маленький, но показательный пример правильной стратегии "Укрпочты". Здание на Баженова, 102 (массив Мирный) требовало серьезных затрат (коммунальные платежи и т.п.). Государственная "Укрпочта" в начале декабря продала его - и очень удачно. Помещение заинтересовало сразу несколько предпринимателей и фирм. Так что в ходе аукциона первоначальная цена (1,26 млн грн) взлетела почти в пять (!) раз - до 5,5 млн грн, которую предложила ФЛП Цопина Валентина Ивановна, в результате победившая в аукционе.

Важно - отделение "Укрпочты" продолжит работать по договору аренды на тех же площадях, которые занимает. А государственный почтовый оператор в результате рачительного подхода к использованию помещений получил 5,5 млн грн.

Вообще за последнее время "Укрпочта" под руководством Игоря Смелянского динамично преодолевает постсоветскую отсталость и повышает эффективность работы.

Как сообщалось, Верховная рада Украины приняла в первом чтении и за основу законопроект о почтовой связи. Соответствующий законопроект № 4353 поддержали 267 нардепов.

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