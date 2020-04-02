Как укрепить иммунитет ребенка: важные советы от врача-педиатра

Врач-педиатр Наталья Кундина рассказала, как в период карантина из-за коронавируса сформировать иммунитет ребенка и могут ли лекарственные средства помочь в этом.

"Для меня, как для врача, иммунитет - это очень сложная система. Это повседневный труд всех, начиная с ребенка, родителей, врачей. И каждой клетки организма ребенка", - говорит специалист.

Основные правила для укрепления иммунитета у ребенка - это прежде всего правильная физическая нагрузка. А еще не следует забывать о сбалансированном питании.

"Если индекс массы тела у взрослого или у ребенка меньше или больше нормы, это указывает, что клетки иммунной системы менее активны в плане защиты от инфекционных заболеваний. Надо употреблять мясо, каши, сезонные овощи и цитрусовые, но все должно быть сбалансировано", - объясняет врач-педиатр Минздрава в программе "Ранок з Україною".

Для здоровья детей Кундина также советует во время карантина соблюдать родителям правило "трех М" - мама, мультики и мандарины. А еще можно предложить малышу интересные упражнения для дыхания.

"Это то, что способствует насыщению кислородом крови, то, что способствует нормализации эмоциональной и физической сфер деятельности нашего организма", - комментирует представительница Минздрава.

Бороться с инфекциями у малышей помогут еще и вакцинации.

"Вакцина позволяет сделать нам коллективный иммунитет. С другой стороны, они формируют конкретный иммунитет против конкретного инфекционного агента. Многие родители считают, что вакцина не нужна и можно один раз просто переболеть какой-то болезнью, но это риск для жизни ребенка", - рассказала врач.

Также родителям следует консультироваться у врача касаемо ударной дозы витаминов или "стимуляторов иммунитета".

"Иммуностимуляторы, иммуномодуляторы - это лекарства, которые обладают побочным действием, которые имеют очень строгие показания. Иммунная система работает ежедневно, независимо от того, что сегодня мы выпили одну таблетку", - комментирует она.

А еще один из главных советов врачей - избегать стресса. Ведь негативные эмоции ослабляют организм как взрослых, так и детей. Поэтому даже во время карантина следует настраиваться на позитив всей семьей.

Ранее Кундина дала советы молодым мамам относительно прогулок с детьми во время карантина.