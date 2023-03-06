В Україну завезли небезпечні морепродукти, які можуть "вбити" печінку

В Україну знову завезли морепродукти із небезпечним канцерогеном. У складі замороженого міксу, який було привезено з Латвії, виявили кадмій, який заборонено у країнах Євросоюзу.

Що відомо про морепродукти та чим небезпечний кадмій - читайте у матеріалі нижче.

Який продукт небезпечний

Небезпечний канцероген кадмій виявили в замороженому міксі морепродуктів виробника Zejiang Zhoufu food Co. LTD, China, які транзитом експортувалися з Литовської Республіки (відправник: UAB Plunges kooperatine prekyba, Lithuania) до України. Отримувач: ТОВ "ВІЧУНАЙ-Україна", вул. Солом'янська, 3, оф. 6, м. Київ, 03110.

Ввезений товар перевіряли у лабораторії Литви та виявили в ньому небезпечну концентрацію кадмію. Цей канцероген може погано впливати на здоров'я людини.

Продавати, вживати такі продукти категорично не можна. Якщо такий продукт буде виявлено у продажу - потрібно повідомити регіональне чи центральне управління Держпродспоживслужби.

У повідомленні потрібно вказати точну адресу закладу, який продає цей товар та надати чеки, якщо ви його вже купили.

"Згідно з частиною 3 статті 20 Закону України "Про основні засади та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів", якщо оператор ринку вважає або має підстави вважати, що харчові продукти, які він ввіз (переслав) на митну територію України, виробив, переробив або звернення яких здійснює, не відповідають вимогам безпеки, він негайно розпочинає процедуру вилучення цих харчових продуктів з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформує про виявлену невідповідність компетентний орган.

Якщо такі харчові продукти могли потенційно потрапити до споживача, оператор ринку інформує споживачів про причини їх вилучення та у разі потреби відкликає харчові продукти, якщо застосування інших заходів недостатньо для досягнення прийнятного рівня захисту здоров'я споживачів”, - йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Чим небезпечний кадмій

Пари кадмію та його сполуки з іншими речовинами дуже токсичні. Це пов'язано зі здатністю речовини пов'язувати сірковмісні ферменти та амінокислоти.

Симптоми гострого отруєння кадмієм – блювання та судоми.

Частий вплив кадмію на організм навіть у невеликих дозах може призвести до порушення мінералізації кісток, які супроводжуються переломами та деформацією кісток.

У великих кількостях кадмій в організмі може завдати шкоди печінці, сприятиме розвитку анемії, кардіопатії, гіпертонії.