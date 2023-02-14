В Україну привезли небезпечні для життя морепродукти: у них виявлено канцероген

В Україну завезли велику партію заморожених морепродуктів із канцерогеном. У "дарах моря" міститься кадмій, забракований у Євросоюзі.

Про небезпечний товар на українському ринку повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Звідки прибув небезпечний вантаж?

Наголошується, що партія заморожених морепродуктів вагою 7,9 тонни має китайське походження, а потрапила до нас транзитом через Литву.

Ввезений товар досліджували у тамтешній лабораторії та виявили в ньому небезпечну концентрацію кадмію, який згубно впливає на людський організм.

"Вантаж за результатами лабораторних досліджень, проведених під час його ввезення на територію Литовської Республіки, не відповідає законодавству Європейського Союзу про перевищення допустимого рівня кадмію (Cd) 2,65±0,40 мг/кг", - повідомляє українська Держпродспоживслужба.

Зазначимо, що продавати такі морепродукти категорично не можна. Якщо ви виявили партії такої суміші у продажу, не купуйте, а повідомте про це територіальні управління Держпродспоживслужби.

Слід також зазначити точну адресу закладу, який продає цей товар, та надати чеки про купівлю цього продукту.

Додамо, що експортером небезпечної морепродукції, виробником якої вказано китайську фірму Zhejiang Zhoufu Food Co., є компанія VPA Logistics з Клайпеди на замовлення Plungės kooperatinė prekyba. А одержувачем є київська компанія VICIUNAIUKRAINA (постачальник продукції торговельної марки VIČI).

Виробництво крабових паличок (фото: viciunaigroup.eu)

Чим небезпечний кадмій?

Пари кадмію, багато його сполук токсичні, що пов'язано, зокрема, з його здатністю пов'язувати сірковмісні ферменти та амінокислоти.

Симптоми гострого отруєння кадмієм - блювання та судоми.

Хронічний вплив кадмію може призвести до остеомаляції, порушення мінералізації кісток, що супроводжується переломами та деформацією кісток.

Надмірне надходження кадмію в організм може призводити до анемії, ураження печінки, кардіопатії, розвитку гіпертонії.