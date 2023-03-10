В Україну завезли продукт із небезпечним вірусом, що викликає епідемії

В Україну завезли устриці із небезпечним вірусом. Продукт експортували із Франції для продажу у мережі "Метро". Торгових представників закликали вилучити цей товар із магазинів протягом двох днів.

Про це повідомляє Миколаївська районна державна адміністрація у Facebook .

Що відомо про небезпечний продукт

"В устрицях (Crassostrea gigas), що експортувалися з Франції до України виявили норовірус", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що виробник цих устриць Les jardins ostréicoles de tatihou, France, пакувальник: Friulpesca SRL, Italy, одержувач товару: ТзОВ "МЕТРО Кеш енд Кері Україна".

Держпродспоживслужба в Миколаївській області закликає операторів ринку, які здійснюють обіг даної продукції, вилучити її з обігу протягом двох робочих днів. А також інформувати про виявлену невідповідність Миколаївське районне управління за номером тел: 0 (67) 758 46 82 або на поштову адресу: nikregion_2018@ukr.net.

Також служба звернулась до споживачів із закликом у разі виявлення згаданої продукції повідомляти Держпродспоживслужбу в Миколаївській області за телефоном 0 (67) 758 46 82 або звертатись до територіальних управлінь.

Чим небезпечний норовірус

Норовірус (інші назви - вірус Норуолк (Норфолк) - одна з найпоширеніших причин шлунково-кишкових інфекцій вірусного походження. Він відзначається високою заразністю і стійкістю, здатний викликати масштабні епідемії. До нього сприйнятливі всі, незалежно від віку і статі.

Також зазначається, що нововірус здатний витримувати сильні перепади температур і не реагує на безліч дезінфекційних засобів.

Імунітет після цієї інфекції не стійкий, зберігається від пів року до двох років (зазвичай 6-8 тижнів). Втім навіть протягом цього періоду можна заразитись іншим штамом Норовірусу.