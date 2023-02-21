ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україну завезли небезпечний сир, який може спричинити менінгіт та викидень

Новость на русском →
Вівторок 21 лютого 2023 13:24
В Україну завезли небезпечний сир, який може спричинити менінгіт та викидень В Україну завезли небезпечний сир із Франції (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україну завезли небезпечний сир із Франції. За даними системи оповіщення RASFF, у цьому сирі виявлено лістерію - бактерію, яка дуже небезпечна для життя та здоров'я людини.

Що відомо про небезпечний сир і як він виглядає – читайте у матеріалі нижче.

У якому сирі виявили лістерію

Як повідомляється на сторінці у Facebook Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області, лістерію моноцитегенес виявили у французькому сирі Гаперон. Сир було завезено також і до інших областей України.

Відомо, що продукт був експортований з Франції, виробник SOCIETE LAITIERE DE VICHY, Франція, експортер - Thomas Export SA, Франція. Одержувач в Україні - ТОВ "ТД Гумандіз", вул. Костянтинівська, 72, Київ, 04080.

У Держпродспоживслужбі попросили негайно повідомити про виявлення цього товару та вилучити його з продажу.

В Україну завезли небезпечний сир, який може спричинити менінгіт та викиденьВ Україну завезли небезпечний сир, який може спричинити менінгіт та викиденьВ Україну завезли небезпечний сир, який може спричинити менінгіт та викидень

Фото: Як може виглядати небезпечний сир Гаперон

Що таке лістерія моноцитогенес

Це грампозитивна бактерія, яка широко поширена у сільськогосподарському та аквагосподарському середовищі – ґрунт, рослинність, силос, фекалії, нечистоти, вода, а також у харчовій промисловості. Вона може потрапляти в сирі овочі, сире та пастеризоване молоко, сири, особливо м'яких сортів, морозиво, олію, ковбаси з сирого ферментованого м'яса, консервовану та копчену рибу. Розмножується у продуктах навіть за умов низьких температур.

В організмі людини викликає захворювання лістеріоз. Особливо небезпечна хвороба для людей з ослабленим імунітетом та вагітних. Лістерії здатні вільно пересуватися кровотоком, мігрувати в різні органи людини, нервову систему, статеві органи. Клінічні прояви лістеріозу – менінгіт, менінгоенцефаліт, сепсис, викидень, перинатальні інфекції та гастроентерит.

До речі, раніше ми писали про те, як є яйця і не підчепити сальмонельоз.

А ще розповідали про те, чи можна їсти продукти з пліснявою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Госпотребинспекция продукти бактерія небезпечні продукти