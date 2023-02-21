В Украину завезли опасный сыр, который может вызвать менингит и выкидыш

В Украину завезли опасный сыр из Франции. По данным системы оповещения RASFF, в этом сыре обнаружена листерия - бактерия, которая очень опасна для жизни и здоровья человека.

Что известно об опасном сыре и как он выглядит - читайте в материале ниже.

В каком сыре обнаружили листерию

Как сообщается на странице в Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области, листерию моноцитегенес обнаружили во французском сыре Гаперон. Сыр был завезен также и в другие области Украины.

Известно, что продукт был экспортирован из Франции, производитель SOCIETE LAITIERE DE VICHY, France, экспортер - Thomas Export SA, France. Получатель в Украине - ТзОВ "ТД Гумандиз", ул. Константиновская, 72, Киев, 04080.

В Госпродпотребслужбе попросили немедленно сообщить об обнаружении этого товара и изъять его из продажи.

Фото: Как может выглядеть опасный сыр Гаперон

Что такое листерия моноцитогенес

Это грамопозитивная бактерия, которая широко распространена в сельскохозяйственной и аквахозяйственной среде - грунт, растительность, силос, фекалии, нечистоты, вода, а также в пищевой промышленности. Она может попадать в сырые овощи, сырое и пастеризованное молоко, сыры, особенно мягких сортов, мороженое, растительное масло, колбасы из сырого ферментированного мяса, консервированную и копченую рыбу. Размножается в продуктах даже в условиях низких температур.

В организме человека вызывает заболевание листериоз. Особенно опасна болезнь для людей с ослабленным иммунитетом и беременных. Листерии способны свободно передвигаться по кровотоку, мигрировать в разные органы человека, нервную систему, половые органы. Клинические проявления листериоза - менингит, менингоэнцефалит, сепсис, выкидыш, перинатальные инфекции и гастроэнтерит.