Українцям зарахують до страхового стажу період, коли вони не працювали: названо три умови
Щоб вийти на пенсію та насолоджуватися заслуженим відпочинком, українцям необхідно набрати певний страховий стаж. У житті виникають різноманітні обставини, і інколи людина може мати періоди, коли не може працювати. Проте для деяких громадян цей період може бути врахований у страховому стажі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Пенсійний фонд.
Що треба знати громадянам
Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено зарахування за певних умов до страхового стажу періодів догляду, зокрема за особою з інвалідністю I групи.
Згідно з цим законом, особи, які забезпечують догляд за особою з інвалідністю I групи, мають можливість отримати певні пільги враховуючи цей період у свій страховий стаж для отримання пенсії.
Такі законодавчі норми визнають важливість та внесок тих, хто надає догляд особам із спеціальними потребами, у систему соціального захисту.
Для цього є три важливі умови:
- особа не може бути пенсійного віку чи мати інвалідність (тобто вона повинна бути працездатною);
- у період догляду за особою з інвалідністю не можна працювати;
- отримувати компенсацію чи надбавку відповідно до чинного законодавства в органах соціального захисту населення.
Ба більше,, період догляду за особою з I групою інвалідності повинен припадати на час після 2003 року, коли було прийнято закон про страховий стаж.
Також в ПФУ повідомили, що при дотриманні зазначених умов період догляду, який мав місце після 01.01.2004, враховується до страхового стажу людини, оскільки згідно зі статтею 11 Закону № 1058-IV у цей період вона є застрахованою особою. Страхувальником для неї є відповідний орган соціального захисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію (стаття 14 Закону № 1058-IV).
Страховий стаж в Україні
Цей стаж є ключовим показником для визначення прав на соціальне обслуговування, зокрема отримання пенсії. Цей термін визначається тривалістю періоду, протягом якого особа була обов'язково застрахована в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Страховий стаж включає в себе різні періоди, такі як робота на підприємствах, служба в армії, декретні відпустки, періоди догляду за дітьми та інші. Законодавство також передбачає можливість зарахування до страхового стажу періодів догляду за особами з інвалідністю I та II груп.
Страховий стаж визначається в роках і місяцях та є основою для розрахунку розміру пенсійних виплат. Важливим є відстеження та правильне документування всіх періодів роботи та інших обставин, які можуть вплинути на страховий стаж, для забезпечення адекватного соціального захисту на пенсійному етапі життя.
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