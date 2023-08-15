Українцям виплатять допомогу у розмірі 25 тисяч євро: хто та як може отримати

Українці можуть отримати фінансову допомогу до 25 тисяч євро. Вона буде призначена представникам малого бізнесу. Так, українські підприємці можуть розраховувати на три хвилі грантів.

Про це у липні та серпні 2023 року Євросоюз та німецький уряд оголосили через програму міжнародного співробітництва EU4Business.

Який бізнес отримає допомогу

Гранти призначені для мікро-, малого та середнього бізнесу. Кожен конкурс має різне цільове призначення та вимоги до участі.

750 грантів кожен до 4000 євро для мікропідприємств зі штатом до 9 співробітників

50 грантів кожен до 10 000 євро для малих підприємств зі штатом від 11 до 49 співробітників

30 грантів кожен до 25 000 євро для малих та середніх підприємств зі штатом від 11 до 100 співробітників

У рамках грантової програми підприємці зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі до 4 тис. євро у гривневому еквіваленті для відновлення своєї господарської діяльності через три уповноважені банки: Ощадбанк, Приватбанк та Банк Львів.

Грантові кошти можуть бути використані для придбання обладнання, сировини та матеріалів, виплати заробітної плати, покриття орендної плати та інших невідкладних господарських витрат.

Кошти будуть розподілені між наступними групами бізнесів:

близько 250 грантів отримають підприємства з регіонів, що найбільше постраждали від війни: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської (крім міста Київ), Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей; прийом заявок - з 8 по 21 серпня 2023 року

близько 250 грантів отримають бізнеси із деокупованих територій Донецької, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської та Херсонської областей; прийом заявок – з 22 серпня по 4 вересня 2023 року

близько 250 грантів отримають підприємства з усіх інших регіонів України, крім тимчасово окупованих територій; прийом заявок - з 5 по 18 вересня 2023 року

Переможці в кожній категорії будуть визначені автоматично на рейтинговій основі на підставі наступних критеріїв: обсягу збитків, завданих через війну, потенціалу для відновлення та ефективності дій для відновлення підприємства.