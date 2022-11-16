Українцям відшкодують покупку ліків: хто може отримати таку допомогу

Хто може розраховувати на такий вид допомоги, та як її отримати розповіли на сторінці liki24.com.

Що потрібно знати

У Фонді "Ліки для України" обіцяють компенсувати до 500 гривень на купівлю та доставку необхідних ліків у разі замовлення препаратів через сайт Liki24.

Разова допомога може покрити до половини вартості замовлення. Ліки доставлять безплатно, якщо сума в чеку перевищить 500 гривень.

Хто може отримати ліки

Зараз допомога доступна для всіх українців, які цього потребують. Якщо ви втратили джерело доходу або не можете купити ліки через інші обставини, спричинені війною, сміливо звертайтеся.

Як отримати безкоштовно ліки

Зайдіть в Liki24 . Після реєстрації на головному екрані з'явиться можливість взяти участь у програмі компенсації.

Компенсація покриває 50% вартості будь-яких ліків на Liki24.

Максимальна сума компенсації – 500 грн.

При замовленні на 500 грн та більше ліки доставлять безкоштовно.

Не обов'язково витрачати всю суму на замовлення.

Також зазначається, що якщо ви не витратили 500 гривень компенсації за один раз, ви можете це зробити протягом трьох днів після активації.