Українцям виділять квитки на Євробачення 2023: хто їх отримає

Як отримати квитки

Організатори шоу вирішили надати 3 тисячі квитків українцям, які втекли від війни до Великої Британії. Квитки для переміщених українців надаватиме Департамент культури, медіа та спорту Великої Британії

Зазначається, що про процес подачі заявок на квитки українцям та початок продажів буде повідомлено згодом.

Уряд країни також оголосив про виділення 10 мільйонів фунтів стерлінгів для організації Євробачення, щоб "захід справді продемонстрував українську культуру" у роковини вторгнення Росії до країни.

"Як завжди - ми разом із українським народом та його боротьбою за свободу", - заявила міністерка культури Люсі Фрейзер.

Також посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів, що виділення квитків біженцям дозволить українцям насолодитися цією подією та прославити культуру та музику країни.

До того ж мер Ліверпуля Джоан Андерсон заявила, що Україна буде "у центрі" всіх їхніх планів Євробачення. Зокрема, програма конкурсу буде представляти сучасну Україну.

Коли відбудеться Євробачення 2023

Євробачення-2023 пройде 9, 11 та 13 травня у Великій Британії (Ліверпуль). Арена M&S Bank Arena може вмістити 11 тисяч глядачів шоу.

Минулого року конкурс виграв гурт Kalush. Однак, через російську агресію, проводити конкурс в Україні стало не неможливим.

Цьогоріч, на 67-му пісенному конкурсі у Ліверпулі Україну представить гурт TVORCHI з піснею "Heart Of Steel".