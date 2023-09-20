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Українцям розвіяли популярний міф про Манту, в який ми досі віримо

Україна, Середа 20 вересня 2023 08:37
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Українцям розвіяли популярний міф про Манту, в який ми досі віримо Міф про пробу Манту (фото: orcssd/com.ua)
Автор: Юлія Гаюк

У дитинстві кожному по декілька разів робили пробу Манту. І до сьогодні побутує думка, що цю процедуру обов'язково щороку потрібно робити всім дітям. Але відповідно до сучасних норм це не так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал НСЗУ, Facebook-сторінка МОЗ.

Що потрібно знати про Манту

Проба Манту - це імунологічний діагностичний тест, внутрішньошкірне введення туберкуліну, що дозволяє виявити специфічну імунну відповідь організму на збудник туберкульозу - паличку Коха.

Сьогодні у ВООЗ не рекомендують проводити пробу Манту всім дітям. Її доцільно робити лише тим, хто в групах ризику.

Також пробу Манту проводять перед щепленням вакциною БЦЖ дітям, які старші за два місяці та яким не було проведено щеплення БЦЖ безпосередньо у пологовому будинку. Тоді щеплення БЦЖ здійснюють у випадку негативного результату проби Манту.

А новонародженим і малюком до двомісячного віку щеплення проти туберкульозу проводиться без попередньої проби Манту.

Важливо також знати, що діти до двох років мають підвищений ризик розвитку туберкульозного менінгіту і розсіяних форм туберкульозу, з якими пов'язаний високий рівень смертності.

Як виявити туберкульоз у дитини

Своєчасне виявлення хвороби є запорукою ефективного лікування. Тому звертайте увагу на такі симптоми в малюка:

  • слабкість, погіршення сну
  • відсутність апетиту
  • неможливість сконцентруватися на грі чи навчанні
  • втрата чи поганий набір ваги
  • неприродна блідість шкіри
  • кашель (переважно сухий, що не припиняється протягом 2-3 тижнів)
  • невисока, але тривало підвищена температура (37-38°С)
  • нічне спітніння

Також не зволікайте зі зверненням до спеціаліста, якщо дитина контактувала з людьми, які мають підозру чи вже хворі на туберкульоз.

Українцям розвіяли популярний міф про Манту, в який ми досі віримо

Ранні симптоми розвитку туберкульозу (інфографіка: МОЗ)

﻿﻿Для ранньої діагностики прихованої туберкульозної інфекції у дітей застосовують туберкулінову пробу Манту чи тест вивільнення гамма-інтерферону
(квантифероновий тест).

Для діагностики захворювання після появи симптомів застосовують швидкий
молекулярний тест (GeneXpert) та рентгенологічне дослідження.

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