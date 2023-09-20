Украинцам развеяли популярный миф о Манту, в который мы до сих пор верим

В детстве каждому по несколько раз делали пробу Манту. И сегодня бытует мнение, что эту процедуру обязательно ежегодно нужно делать всем детям. Но в соответствии с современными нормами это не так.

Что нужно знать о Манту

Проба Манту - это иммунологический диагностический тест, внутрикожное введение туберкулина, позволяющее выявить специфический иммунный ответ организма на возбудитель туберкулеза - палочку Коха.

Сегодня в ВОЗ не рекомендуют проводить пробу Манту всем детям. Ее целесообразно делать только тем, кто находится в группах риска.

Также пробу Манту проводят перед прививкой вакциной БЦЖ детям старше двух месяцев и которым не была проведена прививка БЦЖ непосредственно в роддоме. Тогда прививку БЦЖ осуществляют в случае отрицательного результата пробы Манту.

А новорожденным и малышам до двухмесячного возраста прививка против туберкулеза проводится без предварительной пробы Манту.

Важно также знать, что у детей до двух лет повышен риск развития туберкулезного менингита и рассеянных форм туберкулеза, с которыми связан высокий уровень смертности.

Как обнаружить туберкулез у ребенка

Своевременное выявление заболевания является залогом эффективного лечения. Поэтому обращайте внимание на следующие симптомы у малыша:

слабость, ухудшение сна

отсутствие аппетита

невозможность сконцентрироваться на игре или обучении

потеря или плохой набор веса

неестественная бледность кожи

кашель (преимущественно сухой, не прекращающийся в течение 2-3 недель)

невысокая, но длительно повышенная температура (37-38°С)

ночное потение

Также не медлите с обращением к специалисту, если ребенок контактировал с людьми, у которых есть подозрение или которые уже больны туберкулезом.

Ранние симптомы развития туберкулеза (инфографика: Минздрав)

﻿﻿Для ранней диагностики скрытой туберкулезной инфекции у детей применяют туберкулиновую пробу Манту или тест высвобождения гамма-интерферона (квантифероновый тест).

Для диагностики заболевания после появления симптомов применяют быстрый

молекулярный тест (GeneXpert) и рентгенологическое исследование.