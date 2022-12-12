Українцям розповіли, що потрібно знати про газовий пальник у квартирі
Відключення світла в Україні змусили багатьох українців придбати газові пальники у квартиру, щоб готувати чи розігрівати їжу.
Дуже важливо не лише вибрати правильний пристрій, а й дотримуватись правил безпеки, розповіли в МВС України.
Правила безпеки газових пальників будинку
- купуйте лише сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу;
- дотримуйтесь інструкцій;
- завжди перевіряйте цілісність балончика із газом;
- у приміщенні обов'язково має бути вентиляція;
- не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від високих температур.
Для вибуху газового пальника достатньо трьох умов:
- Концентрація газу у вибухонебезпечних межах.
- Зачинене приміщення, де немає витяжки.
- Джерело займання.
Як правильно користуватися газовим пальником вдома
Перед тим, як запускати пальник, його потрібно прогріти. Для цього візьміть найпростіший у підключенні тип балонів – різьбовий. На нього слід нагвинтити пристрій і почати ним користуватися.
Інші види балончиків приєднаються до пальника за допомогою шланга та різьбового адаптера.
Основою для підключення туристичних пальників до балончиків із газом є редуктор. Саме він послаблює тиск, після чого пристрій нормально працює.
Для того, щоб легко підключати пальник, беріть його з низькою витратою газу.
Не використовуйте максимальний режим вогню. У такому разі велика кількість енергії витрачається марно.
Перед утилізацією балона переконайтеся, що у ньому не залишилося газу. Для цього потрібно їм потрясти, притиснувши до вуха.
Нагадаємо, що у Києві у багатоповерхівці вибухнув газовий балон.