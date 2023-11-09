Українцям розповіли про популярний метод "лікування", який безнадійно застарів

Що варто знати

До лікувальної фізкультури відносять: ранкову та лікувальну гімнастику, теренкур (пішохідні прогулянки), плавання тощо.

"Навіть Гіппократ і Гален у своїх роботах вказували, що лікувальна гімнастика грає важливу роль у лікуванні пацієнтів. І, звісно, мали рацію", - йдеться у повідомленні.

В основі лежать фізичні вправи. Тому завдяки цьому вони так схожі з сучасною реабілітацією.

Однак, різниця в першу чергу в підходах до надання послуг. Лікувальна фізкультура ґрунтується на загальнопедагогічних принципах та не враховує індивідуальні потреби і функціональні особливості людини.

Наприклад, обмеження руху розгинання коліна під час ходи може у трьох чи більше пацієнтів виглядати однаково. Втім, причини в усіх різні. В одному випадку - мова про слабкість м’язів передньої поверхні стегна, в другому - про контрактуру м’язів задньої поверхні стегна, в третьому - про біль, набряк, м’язовий спазм тощо.

Однак, у лікувальній фізкультурі на це не зважають. Також у такому методі немає поняття мультидисциплінарного пацієнтоцентричного підходу.

"Від людей, які застосовують цей метод ви ніколи не почуєте про терапевта мови і мовлення, ерготерапевта чи тим більше про психолога", - кажуть медики.

Як насправді діє метод

Все, на що можна розраховувати - сліпе використання дозованої ходьби. Без уваги на етапи, потреби в ортезуванні чи окремій роботі з певними групами мʼязів. Те саме стосується комплексу дихальної гімнастики, що є однаковим для всіх.

Фахівці кажуть, що лікувальну фізкультуру складно назвати абсолютно недієвою, але цей метод безнадійно застарів. Тому варто замість не надто ефективних радянських практик, віддавати перевагу доказовим та сучасним реабілітаційним послугам.