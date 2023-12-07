Українцям розповіли, в якому випадку можна змінити сімейного лікаря: є важлива умова

Що зробити перед тим, як змінити лікаря

Зміна лікаря означає укладення нової декларації з іншим фахівцем. У разі підписання нової декларації дані про неї вносяться в електронну систему і стара декларація автоматично анулюється. Тобто відвідувати попереднього лікаря для розірвання декларації не потрібно.

Перед тим, як змінювати лікаря, фахівці радять відповісти собі на питання "Для чого?" Бо сімейна медицина передбачає довготривалі партнерські відносини, і це на користь пацієнтові.

Все тому, що лікар, знаючи історію хвороб або певні особливості зі здоров’ям своїх пацієнтів, зможе давати максимально корисні рекомендації.

Тому лікарі радять зважено підходити до питання зміни лікаря і робити це лише тоді, коли дійсно немає іншого виходу. А якщо ви маєте лікаря, з яким знайшли спільну мову, "тримайтесь за нього обома руками".

Де можна знайти сімейного лікаря

Знайти фахівця можна онлайн. На сайті НСЗУ є дашборд "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги". Там можна побачити перелік медичних закладів, які укладають декларації з пацієнтами. А також список лікарів і кількість укладених декларацій.

Як користуватися дашбордом, варто дотримуватись таких рекомендацій: