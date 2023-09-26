Українцям розповіли, в яких випадках заборонено приймати популярні знеболювальні ліки

Біль терпіти не варто, адже існують ефективні знеболювальні засоби. Однак, перш ніж приймати препарат, слід з’ясувати, що і в яких дозуваннях допомагає в різних випадках.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Ібупрофен

Механізм дії ібупрофену полягає в тому, що він зменшує кількість гормонів, які спричиняють біль та набряки. Препарат часто радять, якщо людина страждає від болю в спині, зубного болю, болю через менструації та при артриті.

Зазвичай, препарату необхідно 20-30 хвилин, щоб подіяти. Проте важливо зважати на дозування.

Не варто приймати ібупрофен натщесерце. Приймайте препарат з їжею або запивайте молоком. Адже так ви знизите ризики подразнення шлунка.

Важливо, що ібупрофен не можна приймати понад 10 днів дорослим і понад 3 дні людям до 18 років.

В яких випадках приймати ібупрофен не можна приймати:

при вітряній віспі

вагітним жінкам

людям з виразкою шлунка

людям, які мають захворювання печінки та нирок

якщо при прийманні аспірину, ібупрофену або інших нестероїдних протизапальних препаратів спостерігалась алергія

До того ж обов'язково проконсультуйтесь з лікарем перед прийманням ібупрофену, якщо:

у вас високий тиск, який ви не контролюєте препаратами

у вас астма

ви намагаєтесь завагітніти

ви маєте медичний стан, який підвищує ризики кровотечі

ви мали раніше інсульт чи інфаркт

у вас хвороба Крона чи виразковий коліт

Парацетамол

Такий препарат використовують проти болю та при підвищенні температури.

Парацетамол не має протизапального ефекту, тому це не дуже хороший варіант при зубному болі та за інших станів, коли йдеться про запалення.

Фармацевт Андрій Чимбар розповів, коли в зоні запалення накопичується забагато деяких речовин - перекисів - препарат втрачає активність і майже не надає саме протизапальний ефект.

Важливо пам'ятати, що препарату потрібно до години, щоб почати працювати. Стандартна доза парацетамолу - це 1 або 2 пігулки по 500 мг за раз. Бажано приймати не більше 4 разів протягом 24 годин.

Небезпечно вживати парацетамол з алкоголем, особливо, якщо у вас є проблеми з печінкою. Цей препарат дозволений вагітним, на відміну від ібупрофену.

Парацетамол зазвичай краще працює для таких видів болю як головний біль та біль у животі.

Дротаверин (Но-шпа)

Цей препарат діє передусім на гладенькі м’язи, спричиняючи антиспастичний ефект.

Но-шпа може подіяти в таких ситуаціях:

менструальний біль

біль у нирках (наприклад, ниркові коліки)

біль унаслідок синдрому подразненого кишківника

Дротаверин не схвалений до використання Управлінням з контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів США (FDA). Отож, його точно не варто радити як "перший" препарат проти болю.

Кеторолак (кетанов)

Андрій Чимбар каже, що це вже рецептурний препарат, адже вважається сильним анальгетиком, дуже популярний серед хірургів та травматологів.

Його не радять використовувати понад 5 днів. Якщо ви тамуєте біль кетановом, то ваші ризики інфаркту та інсульту зростають.

Кеторолак не призначають при відносно помірних болях, з якими може впоратись ібупрофен.

Окрім того, перед прийманням обов’язково повідомте свого лікаря про таке:

ви маєте діабет

високий рівень холестерину

високий тиск

у вашій родині були випадки інфарктів, інсультів або "мікроінсультів"

ви курите

Метамізол (Анальгін)

Це препарат має знеболювальну та жарознижувальну дію.

Основне, що потрібно знати про анальгін: