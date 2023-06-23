Коли потрібно вживати заспокійливі ліки та чи дійсно вони допомагають

Коли тривога та емоції зашкалюють, усі люди п'ють заспокійливі, щоб зняти напругу та втамувати біль в душі. Однак, варто знати, чи дійсно треба пити ліки та чи допомагають вони.

Про це повідомила психолог Богдана Валігура в Instagram .

Чи справді вони ефективні

За її словами, є чотири умовно базові емоції, три з них відчувати неприємно: страх, гнів, сум. І лише радість може приносити приємні відчуття.

Зокрема, емоції можуть бути неприємними, але страх може врятувати життя людини. А злість інколи може наповнювати силою та енергією. Але ці емоції можуть супроводжуватися й іншими, наприклад, постійним відчуттям тривоги.

Однак, перш ніж випити заспокійливе у стресовій ситуації, варто знати, що:

більшість препаратів можна купити в аптеці без рецепта і вони не дієві

заспокійливі препарати не діють миттєво, тому доведеться самостійно боротись з емоціями 20-40 хвилин, після того, як випили пігулку

Психолог зазначила, що вживаючи пігулку, людина не прибирає першопричину. Тому вживаючи заспокійливі під час подій, що травмують, людина ніби дистанціюється від того, що відбувається.

Ліки не дають травматичному досвіду інтегруватись у життя.

"Часто під час роботи над ускладненим переживанням втрати, я дізнаюся, що на похороні людина була під дією заспокійливих і не змогла прожити ритуал прощання", - йдеться у повідомленні.

Коли треба вживати заспокійливі

Експерт радить приймати тільки ті заспокійливі, які назначає лікар-психіатр.

Психолог навела приклад, що нібито вдома протікає батарея і через це на килимі постійно мокра пляма. Самовільно приймати заспокійливі - це сушити пляму феном, замість того щоб полагодити батарею.

Необхідно викликати сантехніка, впускати чужу людину до хати, терпіти дискомфорт під час ремонтних робіт та витратити гроші. Однак, без цього пляма не зникне. Тому не треба займатися марною витратою грошей та часу на приймання заспокійливих.

Фахівець додала, що є спектр хвороб, які дійсно потребують приймання заспокійливих. Однак, призначення має робити тільки професіонал.

Як заспокоїтись без таблеток

Глибоко видихнути-вдихнути

Для початку потрібно зробити глибокий, протяжний видих, що називається, до останнього ковтка повітря. Потім повільно і з відтягненням вдихнути. Вже через 2-3 таких чергування видихів-вдихів ви відчуєте, як вас відпускає нервовий ступор.

Максимально розслабитися

Крім глибокого дихання, варто допомогти тілу максимально розслабитися - прямо-таки розтектися по стільцю або кріслу.

У максимально розслабленому стані можна закрити очі й повільно порахувати до 10, а потім назад.

З'їжте щось солоденьке

Ефективно нервову напругу допоможе зняти щось солодке. Тоді організм почне активно виробляти гормони задоволення ендорфіни, які принесуть бажане полегшення.

Музика і голосний крик

Для швидкого зняття нервової напруги дуже ефективна й музикотерапія, оскільки нервова система людини і її мускулатура здатні відчувати ритм.

До того ж виплеснути негативну емоцію можна, якщо голосно крикнути на весь видих.