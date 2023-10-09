Украинцам рассказали, к каким врачам можно попасть без направления
Некоторые пациенты в Украине считают, что консультацию любого врача можно получить исключительно по электронному направлению. Но это не так.
Какие специалисты принимают без направления, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья в Telegram.
Что нужно знать о врачах в Украине
Обычно электронное направление является условием получения пациентом бесплатных плановых консультаций у узкопрофильных специалистов, или инструментальных обследований и анализов, или услуг по реабилитации и т.д.
Но есть случаи, когда к узкопрофильным специалистам можно обратиться напрямую и НСЗУ оплатит такой визит за пациента.
Направление не требуется к таким врачам:
- акушер-гинеколог;
- психиатр;
- нарколог;
- стоматолог;
- педиатр;
- фтизиатр;
- лечащий врач, у которого пациент или пациентка с хроническим заболеванием находится под наблюдением
Что делать, если у вас требуют направление
Если вас не записывают к какому-либо из этих врачей и требуют е-направление, обратитесь к руководителю медицинского учреждения по разъяснению. Также вы всегда можете позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77, чтобы узнать свои права и порядок действий.
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