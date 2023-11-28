Українцям розповіли, як діяти, коли побачили попільничку в закладі: всього 3 кроки

В Україні встановили контроль заборони куріння у приміщеннях кафе, барів, ресторанів та інших закладів. Тому, якщо ви помітили у закладі попільничку чи якусь іншу річ, яка пов'язана з куріння, варто виконати прості кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку Держпродспоживслужби у Facebook .

Що варто зробити

Якщо ви побачили попільнички або будь-які інші предмети, пов’язані з вживанням тютюнових виробів на видному місці у закладах ресторанного господарства, то варто вжити дій.

Відповідно до чинного законодавства це заборонено. Зробіть 3 маленьких кроки, і може саме ваші дії зменшать кількість порушень антитютюнового законодавства і захистять здоров’я українців.

У разі виявлення порушення, дотримуйтесь таких дій:

зробіть фото правопорушення

дізнайтесь найменування та адресу закладу для заповнення звернення (має бути на фіскальному чеку або ж в куточку споживача)

надішліть скаргу до Держпродспоживслужби

Представники Держпродспоживслужби прийдуть до закладу, перевірять чи є правопорушення, і у разі підтвердження - випишуть штраф. Спершу штраф для закладу складає 3 000 гривень, а за кожне повторне протягом року порушення - 15 000.

Важливо, якщо ж до того часу ознак правопорушення вже не буде, то Держпродспоживслужба усе одно проведе інформаційно-роз’яснювальну роботу, тож ваша скарга принесе тільки користь.

Де не можна курити

З 11 липня 2022 року діє заборона і кожен громадянин має право на бездимне середовище. Це гарантується Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

В Україні заборонено вживати у громадських місцях не лише кальяни, тютюнові вироби та електронні сигарети, а й сигарети для нагрівання (ТВЕНи) разом із пристроями для нагрівання тютюну.

В Україні згадані обмеження діють у таких місцях:

ліфтах і таксофонах

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я

у приміщеннях та на території навчальних закладів

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту

приміщеннях закладів ресторанного господарства

в об’єктах культурного призначення

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності

у готелях

у приміщеннях гуртожитків

на дитячих майданчиках

у місцях загального користування житлових будинків

у підземних переходах

у громадському транспорті та таксі

на вокзалах та станціях

на зупинках громадського транспорту.

За куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.