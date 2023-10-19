Українцям розповіли, як безкоштовно пройти обстеження, яке допомагає виявити рак

Що допомагає виявити обстеження

Мамографія дозволяє виявити новоутворення навіть тоді, коли їх не можна визначити при пальпації. Вчасне виявлення новоутворень сприяє успішному лікуванню.

Зазвичай мамографію грудних залоз призначають жінкам після 40 років. Щоб пройти діагностику безоплатно, потрібно мати направлення від сімейного лікаря чи вузького спеціаліста - гінеколога, мамолога або іншого лікаря.

Пройти дослідження безоплатно можна в медичних закладах, які мають договори з НСЗУ за пакетом "Мамографія".

Таких лікарень є понад 200 по всій країні. Їх адреси можна знайти за посиланням або ж зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

За пакетом "Мамографія" пацієнтки отримують безоплатно консультацію лікаря, аналіз проведених раніше обстежень (за наявності), дослідження на цифровому мамографі, опис результатів та, власне, результати обстеження.

Коли обстеження платне

Якщо пацієнтка прагне пройти обстеження самостійно, не маючи на це рекомендацій та направлення лікаря, то це можна зробити за власні гроші.

У послугу мамографії входить консультація, рентгенографічне дослідження молочних залоз у двох проекціях, аналіз та опис результатів, запис результатів на цифровий носій.

Важливо виявити рак на ранній стадії. Тож необхідно проходити регулярні огляди у лікаря: у віці до 30 років - один раз на два роки, у віці 30-40+ - один раз на рік.