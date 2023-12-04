Українцям розповіли, до якої проблеми призводить постійний стрес: ось як допомогти собі

Симптоми емоційного вигорання

До основних симптомів лікарі віднесли:

відчуття виснаження та постійної втоми

відчуття того, що все валиться з рук, розгубленість

перепади настрою, роздратування через дрібнички

відсутність внутрішньої мотивації для повсякденної діяльності

зниження професійної активності

незадоволеність життям

Як запобігти емоційне вигорання

Почати варто з простого - відновити баланс між роботою та особистим життям. Також важливо:

дотримуватись розпорядку дня та сну, займатись фізичною активністю

встановити певні межі для понаднормових задач, серфінгу в інтернеті

повноцінно харчуватись

виділяти час для себе – своїх хобі, догляду за собою

виділяти час для розвитку та вивчення нового

святкувати найменші успіхи й перемоги, в тому числі - особисті

звернутись за потреби до кваліфікованої допомоги, і почати можна з сімейного лікаря

Для того, щоб ваше життя було приємним, а ваші ресурси не випаровувалися, лікарі радять дотримуватись наступних рекомендацій.

Візьміть перерву

Навіть якщо ви обожнюєте роботу та щоранку прокидаєтеся з думками про неї, пауза потрібна всім. Повноцінна активна відпустка може врятувати від вигорання та надати сил.

Піклуйтеся про себе

Приділіть 5 хвилин чашці улюбленого чаю чи кави, телефонній розмові чи улюбленій музиці, якщо відчуваєте прилив тривоги чи роздратування.

Плануйте день

Варто почати день із приємної справи, а потім переходьте до поставлених задач.

Хваліть себе

Нагадуйте собі про власні досягнення. Виписуйте найзначніші досягнення дня, якщо вам заважає внутрішній перфекціонізм.

Чергуйте складні завдання з приємними

Перенапруження під час роботи не сприяє утриманню ресурсу, тож згодом ви починаєте вигоряти. Плануйте свій день так, щоб він був збалансованим, приємним і продуктивним.

Фізична активність

Це ефективний спосіб позбутися вигорання. Після декількох простих вправ тіло почне підганяти вас швидше закінчити роботу та займатися спортом.

Будьте уважні

Якщо людина перебуває у стресовому стані, головною проблемою є нестача усвідомлення причини. З уважними та виваженими кроками у вас з'явиться більше часу для роздумів і розв'язання проблем.