Українцям розповіли, чи у всіх державних лікарнях надають допомогу безкоштовно

Що варто знати

Зворотній бік цього міфу - ніби всі державні лікарні мають надавати медичну допомогу безоплатно. Однак, не варто у це вірити.

Все тому, що варто розрізняти заклади охорони здоров’я державні та комунальні. Комунальні - майже всі працюють за договорами з Національною службою здоров’я. Натомість державні медзаклади не всі уклали договір із НСЗУ.

Отже, ті заклади, які надають медичну допомогу за договором із НСЗУ - надають її безкоштовно за Програмою медичних гарантій.

Уся інформація про законтрактовані заклади, послуги, які вони надають, та сплачені за це суми - відкрита й публікується на сайті НСЗУ.

Тому важливо знати, що ті медичні послуги, які оплачує НСЗУ - безоплатні для пацієнтів.

Як діяти, коли відмовили у безкоштовних послугах

Чимало пацієнтів та їх рідні переконані, якщо в лікарні кажуть купувати ліки - треба купувати, якщо кажуть, платити за операцію чи КТ - треба платити. Але це - неправда.

Якщо у медзакладі, який має укладений договір із НСЗУ, у пацієнта вимагали купувати ліки, які є в Національному переліку основних лікарських засобів або оплачувати послуги, які покриває Програма медичних гарантій, це - порушення прав пацієнта.

У такому випадку необхідно подати звернення до НСЗУ.

Для того, щоб скарга мала позитивний результат, важливо надати якомога більше фактів та доказі вимагання коштів (чеки, фото чи відео, імена медпрацівників, які вимагали кошти). Це допоможе встановити факт порушення.

Які аналізи безкоштовні

Аналізи, які потрібні для діагностики та визначення схеми лікування, є складовою медичних послуг. Більшість аналізів покриваються Програмою медичних гарантій.

У лікаря, з яким укладена декларація можна отримати направлення на аналізи та зробити їх безоплатно.

Зокрема це загальний аналіз крові або сечі, глюкоза в цільній крові, загальний холестерин, тест на антиген SARS-CoV-2 тощо.

Якщо потрібні інші аналізи, які не входять до пакета на первинці, а пацієнт лікується не в стаціонарі, то зробити їх можна з направленням від сімейного або лікуючого лікаря у медзакладі, який має договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу.