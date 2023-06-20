Українцям повідомили про важливі зміни щодо алкоголю і сигарет: про що мова
В Україні уже скоро зміниться зовнішній вигляд алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Рішення про затвердження нових зразків марок акцизного податку уже прийняте Кабміном.
Як зміниться зовнішній вигляд алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - дивіться у матеріалі Styler.
Як виглядатимуть нові акцизи
Зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва
Скриншот (Кабінет міністрів України)
Зразки марок акцизного податку для сигарет, вейпів і систем нагрівання тютюну
Скриншот (Кабінет міністрів України)
Що треба знати про нові акцизні марки
Судячи з усього, ця ініціатива призначена для забезпечення більш ефективного контролю за обігом алкоголю і сигарет, а також боротьби з контрабандою і нелегальними каналами постачання.
Таким чином, ви, глянувши на акцизну марку, зможете зрозуміти: перед вами легальний товар чи контрабанда або сурогат.
Згідно з постановою №618, Державна податкова служба має забезпечити виготовлення та продаж з 25 серпня 2023 року марок акцизного податку нового зразка.
Разом з тим з 1 вересня виготовлення і продаж марок акцизного податку, які функціонували з 2020 року, буде припинено - вони будуть повернуті на "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" до 1 листопада і утилізовані до 31 січня 2024 року.
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До речі, у Львові продавали електронні сигарети з акцизом РФ.