Українцям нагадали, скільки діє електронний рецеп на ліки: як його отримати

Електронний рецепт - це документ у формі електронного файлу, який створюється в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) на основі медичних записів про стан здоров'я пацієнта. Він містить призначення лікаря пацієнту на конкретний лікарський засіб.

В тексті використані дані з НСЗУ та МОЗ.

Скільки він діє та як його отримати - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Скільки діє електронний рецепт для пацієнта

Іноді виникають різні ситуації, і не завжди вдається швидко використати отриманий електронний рецепт на лікарські засоби або медичні вироби, які підлягають реімбурсації.

Термін дії має е-рецепт на "Доступні ліки":

30 календарних днів - на ліки за програмою реімбурсації від серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету, хвороб нижніх дихальних шляхів тощо;

30 календарних днів - на лікарські засоби за програмою реімбурсації для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді;

30 календарних днів - на медичні вироби за програмою реімбурсації (тест-смужки для індивідуального глюкометра для визначення рівня глюкози в крові);

10 днів - на наркотичні лікарські засоби.

Термін дії електронного рецепту на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 днів.

Як отримати електронний рецепт

По-перше, ваш діагноз та призначення лікаря повинні бути зафіксовані у системі.

Обговоріть з лікарем можливість дистанційного виписування е-рецепта та зручний для вас формат комунікації. Перевірте, щоб у вашій електронній медичній картці був вказаний актуальний номер телефону.

Зв'яжіться з лікарем у зазначений час і спосіб - це може бути робочий телефон, електронна пошта або будь-який зручний месенджер.

Коли лікар сформує е-рецепт, ви отримаєте СМС з номером рецепта та кодом погашення.

Оберіть аптеку, яка відпускає ліки за е-рецептом.

У аптеці назвіть фармацевту номер та код погашення рецепта. Потім можете обрати лікарський засіб, призначений лікарем.