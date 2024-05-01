Украинцам напомнили, сколько действует электронный рецепт на лекарства: как его получить
Электронный рецепт - это документ в форме электронного файла, который создается в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) на основе медицинских записей о состоянии здоровья пациента. Он содержит назначение врача пациенту на конкретное лекарственное средство.
Сколько он действует и как его получить - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В тексте использованы данные из НСЗУ и Минздрава.
Сколько действует электронный рецепт для пациента
Иногда возникают разные ситуации, и не всегда удается быстро использовать полученный электронный рецепт на лекарственные средства или медицинские изделия, подлежащие реимбурсации.
Срок действия имеет е-рецепт на "Доступные лекарства":
30 календарных дней - на лекарства по программе реимбурсации от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного и несахарного диабета, болезней нижних дыхательных путей и т.п.;
30 календарных дней - на лекарственные средства по программе реимбурсации для лечения лиц в посттрансплантационном периоде;
30 календарных дней - на медицинские изделия по программе реимбурсации (тест-полоски для индивидуального глюкометра для определения уровня глюкозы в крови);
10 дней - на наркотические лекарственные средства.
Срок действия электронного рецепта на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, составляет 90 дней.
Как получить электронный рецепт
Во-первых, ваш диагноз и назначение врача должны быть зафиксированы в системе.
Обсудите с врачом возможность дистанционной выписки е-рецепта и удобный формат коммуникации. Проверьте, чтобы в вашей электронной медицинской карте был указан текущий номер телефона.
Свяжитесь с врачом в указанное время и способ - это может быть рабочий телефон, электронная почта или любой удобный мессенджер.
Когда врач сформирует е-рецепт, вы получите SMS с номером рецепта и кодом погашения.
Выберите аптеку, которая отпускает лекарство по е-рецепту.
В аптеке укажите фармацевту номер и код погашения рецепта. Затем можете выбрать лекарственное средство, назначенное врачом.
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