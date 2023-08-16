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Діти мають право на безплатні ліки. У МОЗ пояснили, як їх отримати

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Середа 16 серпня 2023 18:15
Діти мають право на безплатні ліки. У МОЗ пояснили, як їх отримати Які ліки діти можуть отримати безплатно (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Держава забезпечує українських дітей безплатними ліками проти багатьох хвороб. Отримати їх можна у медзакладі після призначення лікаря.

Про це пише Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

Які ліки діти можуть отримати безплатно

Діти мають право отримати ліки проти багатьох хвороб безоплатно. Зокрема, йдеться про медикаменти, що застосовують у разі онкологічних та онкогематологічних, рідкісних (орфанних) захворювань тощо. Також безплатні ліки видають дітям із ДЦП, які мають серцево-судинні хвороби чи певні психічні розлади.

Повний перелік хвороб і станів, які дають право на безплатні препарати, можна дізнатися за посиланням.

Діти мають право на безплатні ліки. У МОЗ пояснили, як їх отриматиЛіки проти багатьох хвороб дітям видають безплатно (фото: Facebook.com)

Як і де можна отримати безоплатні ліки

Для цього необхідно звернутися до лікаря, пройти необхідні обстеження та отримати призначення на той чи інший препарат.

Маючи призначення, ви можете отримати необхідні ліки безоплатно у вашій лікарні або у будь-якій іншій, куди їх доставили Медзакупівлі.

Що робити, якщо необхідних ліків немає у вашій лікарні

"Ви можете звернутися до будь-якої іншої лікарні та отримати препарати там або ініціювати їх перерозподіл між медзакладами. Ця процедура відбувається напряму між структурними підрозділами охорони здоров’я", - пояснюють в МОЗ.

Для перерозподілу пацієнт або його представник подає запит до керівника лікарні, керівник звертається до структурного підрозділу охорони здоров’я в області. Представник підрозділу зв’язується зі своїми колегами з того регіону, де є ліки. Якщо всі погоджують перерозподіл - ліки з однієї лікарні їдуть в іншу.

Також нагадаємо, що дорослі також можуть отримати безплатні препарати або з незначною доплатою. Для цього їм потрібно скористатись державною програмою "Доступні ліки". Детальніше про те, як вона діє і хто нею може скористатись, читайте тут.

Раніше ми писали про те, які операції є безплатними для українців.

Читайте також про те, що препарати за програмою "Доступні ліки" можуть отримати навіть родичі пацієнта.

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діти здоровя Мінстерство охорони здоров'я України