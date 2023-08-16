Діти мають право на безплатні ліки. У МОЗ пояснили, як їх отримати
Держава забезпечує українських дітей безплатними ліками проти багатьох хвороб. Отримати їх можна у медзакладі після призначення лікаря.
Про це пише Міністерство охорони здоров'я у Facebook.
Які ліки діти можуть отримати безплатно
Діти мають право отримати ліки проти багатьох хвороб безоплатно. Зокрема, йдеться про медикаменти, що застосовують у разі онкологічних та онкогематологічних, рідкісних (орфанних) захворювань тощо. Також безплатні ліки видають дітям із ДЦП, які мають серцево-судинні хвороби чи певні психічні розлади.
Повний перелік хвороб і станів, які дають право на безплатні препарати, можна дізнатися за посиланням.
Ліки проти багатьох хвороб дітям видають безплатно (фото: Facebook.com)
Як і де можна отримати безоплатні ліки
Для цього необхідно звернутися до лікаря, пройти необхідні обстеження та отримати призначення на той чи інший препарат.
Маючи призначення, ви можете отримати необхідні ліки безоплатно у вашій лікарні або у будь-якій іншій, куди їх доставили Медзакупівлі.
Що робити, якщо необхідних ліків немає у вашій лікарні
"Ви можете звернутися до будь-якої іншої лікарні та отримати препарати там або ініціювати їх перерозподіл між медзакладами. Ця процедура відбувається напряму між структурними підрозділами охорони здоров’я", - пояснюють в МОЗ.
Для перерозподілу пацієнт або його представник подає запит до керівника лікарні, керівник звертається до структурного підрозділу охорони здоров’я в області. Представник підрозділу зв’язується зі своїми колегами з того регіону, де є ліки. Якщо всі погоджують перерозподіл - ліки з однієї лікарні їдуть в іншу.
Також нагадаємо, що дорослі також можуть отримати безплатні препарати або з незначною доплатою. Для цього їм потрібно скористатись державною програмою "Доступні ліки". Детальніше про те, як вона діє і хто нею може скористатись, читайте тут.
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