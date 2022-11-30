Українців закликали до мобілізації на важливому фронті: про що йде мова

Пісні російських артистів навіть сьогодні, коли РФ здійснює геноцид українського народу, продовжують бути в чартах і топах музичних платформ YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer та Shazam на території нашої країни.

Цей аспект турбує багатьох представників української культури: співаків, акторів, письменників. Але щоб побороти засилля російського лайна у культурному просторі (зокрема - музичному), нам потрібна мобілізація.

Чому культурна мобілізація важлива

У своєму Instagram музиканти нагадали українцям, що російські артисти сплачують податки в казну держави терориста, яка спрямовує ці кошти, в тому числі й на зброю, яку РФ використовує для руйнування українських міст та смертей ні в чому не винних українців. Тож ті, хто слухають їхню музику та дивляться кліпи - спонсорують цю війну.

Тому "калушани" наполегливо закликають українців зупинити прослуховування російських артистів і віддавати перевагу українським трекам.

"Якщо в трендах YouTube, на стрімінгових платформах домінує російське - значить, прямо зараз відбувається культурна окупація України. Музика - це також зброя. І тут нам не потрібен лендліз, щоб боротися з російським контентом. ЗСУ виганяє окупантів з наших селищ і міст, ми маємо вигнати їх з наших колонок і вух. Тому прямо зараз, ми оголошуємо музичну мобілізацію України! Хто з нами - той пришвидшує завершення війни в Україні!" - говорить лідер гурту Олег Псюк.

Більше того, музиканти навіть підготували спеціальну відео інструкцію, в якій розповідають, як позбутися російської музики і чому важливо це зробити.

Крім того, щоб оновити свій плейлист, музиканти пропонують добірки з популярними треками українських виконавців.