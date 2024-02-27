Українців попередили про "весняний" штраф. За яке порушення доведеться заплатити тисячі гривень

Які штрафи передбачені за підпал трави

"Не встиг із землі зійти сніг, як вже горить сухостій. Останніми днями в різних областях України почастішали займання на відкритих територіях. Так, лише минулої доби на Дніпропетровщині сталося 56 пожеж в екосистемах, загальна площа яких сягала понад 48 га", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у Донецькій області ліквідовано 19 пожеж в природних екосистемах та на відкритій території, вогнем знищено понад 38 га сухої рослинності. У Кіровоградській області рятувальники 5 разів виїздили на гасіння пожеж сухостою, вигоріло понад 2 тис. кв. м.

Також на Харківщині ліквідовано 16 пожеж, Вінниччині - 4 пожежі, Запоріжжі - 5 пожеж у природних екосистемах.

Через підпал сухої трави можуть постраждати тварини і птахи (фото: ДСНС)

"Часто причинами займань стає господарська діяльність громадян, адже з підвищенням температури повітря люди починають впорядковувати свої обійстя і спалювати суху траву", - кажуть у ДСНС.

Рятувальники закликали українців дбайливо ставитися до землі й природи, дотримуватися правил пожежної безпеки й обов'язково пам'ятати, що екосистеми є домівкою для тварин і птахів, які можуть постраждати.