Українців попередили про поширену шахрайську схему у Польщі. Ось що треба знати

Що треба знати про цю шахрайську схему

ВLІК - це платіжний механізм, який дозволяє швидко розплачуватися в стаціонарному чи онлайн-магазині, а також мобільних додатках, вносити та знімати готівку з банкоматів, переказувати кошти іншій людині, використовуючи її номер телефону. Для оплат за допомогою BLIK не потрібно платіжних карт.

Шахраї часто вимагають платіжний код BLIK, найчастіше з використанням месенджерів або акаунтів у соціальних мережах. Вони пишуть у приватні повідомлення людям і видають себе за члена родини або друга й просять терміново позичити грошей і спонукають створити код платежу по телефону, а потім надіслати його.

Як діють шахраї

Також шахраї часто видають себе за працівників банків і зв'язується з потенційною жертвою по телефону. Вони заявляють, що їм потрібно підтвердити особу клієнта, тому запитують про залишок на рахунку, суму накопичених коштів і тому подібне.

Жертва, боячись втрати кошти, надає шахраям усю інформацію. Тоді зловмисники кажуть створити BLIK-код, який начебто заблокує доступ до рахунку. Але насправді за його допомогою шахраї знімають гроші у банкоматі з рахунку жертви.

Ще одним варіантом схеми є злом акаунту жертви в соціальних мережах. Після цього шахрай пише від імені людини повідомлення друзям та родичам і просить позичити гроші. При цьому він каже згенерувати BLIK- код, а гроші обіцяє повернути за кілька днів.

Ось такого типу повідомлення відправляють шахраї (скриншот)

Також іноді зловмисники пишуть, що загубили гаманець або його вкрали і їм терміново потрібна готівка. Жертви часто не перевіряють інформацію і надсилають кошти.

Шахрайство із BLIK використовують і при продажі товарів на OLX. Жертва виставляє оголошення і отримує повідомлення в додатку WhatsApp від шахрая, який видає себе за потенційного клієнта.

Зловмисник пише, що хоче купити товар через InPost. Жертва погоджується і за кілька хвилин отримує відповідь, що клієнт заплатить відразу. Після цього надходить SMS із посиланням на сайт Іnроѕt, але жертву перекидає на фішинговий сайт.

Там жертва, нічого не підозрюючи, вводить дані банківської картки, на яку б мали зарахуватись гроші. У наступному вікні з'являється лише запит на введення ВLІК-коду та підтвердження платежу.

Як уберегтись від шахрайства

Українців закликають бути насторожі, коли хтось їх просить створити BLIK-код. У цьому випадку варто зателефонувати цій людині та переконатися, що це не шахраї.

Завжди перевіряйте, кому ви надаєте коди мобільних платежів. Також не діліться персональною інформацією, навіть якщо її вимагає банк.

Перевіряйте суму при переказах через BLIK. Не переходьте за посиланням, яке отримали з невідомих номерів. Перед входом у свій банківський рахунок перевірте правильність адреси веб-сайту.