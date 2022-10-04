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Українців попередили про новий фейк у соцмережах: "кожен може отримати 7000 гривень"

Українців попередили про нову аферу з виплатами (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У соціальних мережах з'явилися спільноти, через які шахраї розповсюджують фейкову інформацію про виплати для українців. У повідомленнях посилаються на закон, який нібито дозволяє всім українцям отримати компенсацію.

У центрі протидії дезінформації закликають українців не відкривати такі повідомлення та не повідомляти шахраїв дані своїх банківських карток.

"ЦПД попереджає: через низку Facebook-спільнот шахраї поширюють інформацію про те, що "кожний українець може отримати від 7000 гривень" з нібито конфіскованих активів РФ", - сказано в повідомленні.

Фахівці назвали кілька таких спільнот. Info Plus поширює рекламну посаду з текстом "підписано Закон, який дозволяє всім українцям отримати компенсацію з конфіскованих активів РФ. Для отримання виплати потрібно пройти за посиланням".

Зазначене посилання веде на сайт Єдиний Компенсаційний Центр, на якому потрібно пройти процедуру оформлення. Серед таких процедур є необхідність вказати дані банківської картки для "сплати комісійного збору", яку шахраї обіцяють повернути за добу.

"В Україні не існує жодного закону чи іншого нормативного акту, який дозволяє отримати компенсацію з російських конфіскованих активів. Будьте обережні! Не довіряйте анонімним джерелам, які потребують персональних даних або банківських реквізитів", - закликали до ЦПД.

До речі, раніше ми писали про те, що шахраї вигадали новий спосіб обману українців і прикриваються Нацбанком.

А ще розповідали про те, що шахраї вигадали нову аферу - обманюють українців із дровами.

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