Зайва трата часу та грошей: українців попередили про недієвий "диво-метод" реабілітації

В Україні громадянам розповіли про не дієвий спосіб реабілітації - ампліпульс. Він набув популярності століття тому. Однак, найбільшим його поціновувачем став Радянський Союз.

Що відомо про такий вид реабілітації, повідомили в МОЗ України в Telegram .

Як працює ампліпульс

Працює "магічна машина" не просто - силу струму на приладі збільшують, доки пацієнт не відчує вібрацію, поштовхи чи легкий електричний удар.

Ампліпульс застосовується за різних станів, які супроводжуються яскраво вираженим больовим синдромом. Апарат нібито має протизапальну, протинабрякову, судинорозширювальну та розсмоктувальну дії.

"Бити струмом, поки не зникнуть прояви хвороби або поки не втече пацієнт. Звучить не надто обнадійливо та коректно, проте цілком вписується в парадигму більшості методів електротерапії", - йдеться у повідомленні.

Вважається, що синусоїдальні модульні струми, згенеровані приладом, впливають на чутливі нервові закінчення. Завдяки цьому мʼязові волокна скорочуються. Як результат - настає розслаблення (або електросон). Саме так буцімто досягається знеболювальна та протизапальна дія ампліпульсу.

Чи доказовий метод

Якісних доказів дії такої реабілітації в міжнародних медичних базах даних немає. За виключенням деяких сумнівних публікацій "фахівців" із Росії. Але навіть вони не надто певні в ефективності диво-методу.

Важливо, що реабілітація та лікування, в першу чергу, мають бути доказовими. Методи з недоведеною ефективністю та широким спектром застосування - марна трата часу й інколи грошей пацієнтів.

Додамо, що доказова реабілітація - безоплатна для людей та повністю покривається НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій.

Також є ще один недієвий метод реабілітації - так званий Дарсонваль. В основі його роботи лежить використання високочастотного змінного електричного струму. Він буцімто стимулює біоелектричні та біохімічні процеси в клітинах.

Однак, з доказовою та традиційною медициною цей прилад не має нічого спільного.

Є стаття від голландського Міністерства охорони здоровʼя, де вони не рекомендують використання цього приладу в медицині. Причина заборони - дослідження, які доводять його неефективність. Та попри це дехто й досі продовжує використовувати Дарсонваль для лікування й реабілітації військових і цивільних.

Під час повномасштабної війни, не потрібно витрачати дорогоцінний час на неефективні, недоказові методи лікування та реабілітації.