"Українців можна приспати, надурити, але неможливо залякати". 10 цитат братів Капранових про Україну

У вівторок, 16 квітня, зупинилося серце одного з братів Капранових Дмитра - українського історика, письменника, видавця, публіциста і громадського діяча.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати найкращі цитати і висловлювання блогерів про українців і війну.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: X BratyKapranovy, книга "Забудь-річка", Заборона.
Цитати братів Капранових про Україну і війну
Якщо хочеш засвоїти мову, зокрема, українську - говори нею з дітьми, говори нею з тваринами. Діти і тварини не будуть тебе виправляти, перед дітьми і тваринами ти не знітишся і не переживатимеш, що не так скажеш, і ти гарантовано не будеш обсміяним.
Коли ми почали писати, ми відкрили для себе, що писати, розмовляти та читати українською - це три різні уміння".
Брати Капранови (facebook.com/BratyKapranovy)
Наше місце сили: ми сідаємо у яхту і пливемо по Дніпру. І там вночі жодного вогника окрім зірок. Ми це місце сили носимо з собою завжди. Але якщо говорити про місця сили всерйоз, то наше місце сили - це степ. Треба любити всю Україну. Але найбільше треба любити той шматочок землі, де ти народився. Бо якщо ми не будемо любити свою Таврію, то хто її любитиме?
Історія свідчить, що українців можна приспати, надурити, заколисати, заманити, але неможливо залякати. Ми наївні, але завзяті
Україні не щастить з народом, але щастить з ворогами. Не дарма ми їх звемо лагідно - "воріженьки". А своїх - просто "люде". "Людоньки", та ще й "добрі" - це коли вже справи кепські
Ми з москалями не домовляємося. Бо коли таке було, щоб москаль своє слово тримав?
Брати Капранови (facebook.com/BratyKapranovy)
... вибір треба робити ще до того, як приходить війна. Бо вона приходить без запрошення, без попередження, завжди зненацька. Отже, якщо відкинути усі пацифістські абстракції, які так полюбляють жінки, до війни треба готуватися заздалегідь
Коли летять ракети, люди дивляться історичний ютуб
Ті, хто закликає "знати мову ворога", для початку повинні вивчити мову друга - хоч би польську.
А ми все дивуємося: звідки що взялося? Майдан? Повстання? Хто б міг подумати! І все тому, що ми нічого не знаємо про власних предків. Ми всі народилися ідеологічними та культурними сиротами