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Українців атакують шахраї: що відомо про нову цинічну схему та як від неї вберегтися

Понеділок 27 листопада 2023 20:26
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Українців атакують шахраї: що відомо про нову цинічну схему та як від неї вберегтися Як не стати жертвою аферистів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

В Україні знову активізувалися шахраї. Цього разу вони вигадали схему, якою користуються на Facebook. Цинічна брехня призводить до того, що зловмисники отримують доступ до особистих сторінок людей у соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Центру протидії дезінформації".

Як діють шахраї

У ЦПД пояснили, що зловмисники масово відмічають публічні сторінки (роблять теги) або надсилають користувачам спам-повідомлення. Вони закликають людей перейти за посиланням, при цьому аферисти маніпулюють на темах смерті, аварій та трагедій.

Зловмисники залишають приблизно такі тексти: "Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода", "Смертельна ДТП на трасі забирає кілька життів".

"Мета такої розсилки - змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволодіти доступом до сторінок власників у соцмережі", - додали у ЦПД.

Українців атакують шахраї: що відомо про нову цинічну схему та як від неї вберегтисяВ Україні активізувалися шахраї (фото: t.me/CenterCounteringDisinformation)

Як вберегтися від шахраїв

Якщо ви отримали таке повідомлення або ж такий допис, надішліть скаргу та заблокуйте джерело розповсюдження фішингових посилань.Будьте пильними на не натискайте на лінки, які не викликають довіри.

"Якщо ж ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі - зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів", - додали у ЦПД.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що українців застерігають від афери, жертвами якої стають чоловіки.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що шахраї поширюють у соцмережах "вакансії" для українців.

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