Украинцев атакуют мошенники: что известно о новой циничной схеме и как от нее уберечься

В Украине снова активизировались мошенники. В этот раз они придумали схему, которой пользуются на Facebook. Циничное вранье приводит к тому, что злоумышленники получают доступ к личным страницам людей в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Центра противодействия дезинформации".

Как действуют мошенники

В ЦПД объяснили, что злоумышленники массово отмечают публичные страницы (делают теги) или отправляют пользователям спам-сообщения. Они призывают людей перейти по ссылке, при этом аферисты манипулируют темами смерти, аварий и трагедий.

Злоумышленники оставляют примерно такие тексты: "Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль", "Смертельное ДТП на трассе уносит несколько жизней".

"Цель такой рассылки - заставить пользователей перейти по ссылке, чтобы в дальнейшем завладеть доступом к страницам владельцев в соцсети", - добавили в ЦПД.

В Украине активизировались мошенники (фото: t.me/CenterCounteringDisinformation)

Как уберечься от мошенников

Если вы получили такое сообщение или пост, отправьте жалобу и заблокируйте источник распространения фишинговых ссылок.

"Если же вы стали жертвой мошенников и потеряли доступ к своей странице в соцсети - обратитесь в киберполицию или другие компетентные органы", - добавили в ЦПД.