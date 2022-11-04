Українці зможуть отримати втрачені документи за кордоном: про які країни мова

Що таке ДП "Документ"?

Державне підприємство "Документ" - це мобільні пункти паспортного сервісу України за кордоном. Перші такі пункти з'явилися у Варшаві, оскільки саме там перебуває велика кількість українських біженців. Додаткові пункти відкрилися у Кракові та Гданську.

Наразі існує два варіанти черг: жива та запис онлайн, як в Україні. Мобільні пункти можуть обслуговувати до 500 осіб на день.

Як працюють пункти?

Мобільні пункти мають вигляд білих автобусів із символікою держпідприємства та України, щоб охочі точно знайшли "своїх". Графік роботи ДП "Документ" з понеділка по суботу включно з 10 до 19.

На територіях пунктів громадяни можуть комфортно перебувати із доступом до Wi-Fi. Також ведеться відеоспостереження, а робота проходить із забезпеченням автоматизацією процесів, використання новітніх інформаційних систем і технологій.

Мобільні пункти ДП "Документ" (фото: pasport.org.ua)

Які документи можна оформити?

Від червня та до сьогодні громадяни України, які нині перебувають за кордоном, могли оформити лише id-картку, закордонний паспорт чи обидва документи одночасно.

Тепер до цього переліку додають технічний паспорт на автомобіль, посвідчення водія. За словами Єніна, ведеться постійна робота над спрощенням процесів логістики та решти процедур

У яких країнах працює "Документ"?

У Польщі паспортний центр працює у Варшаві, Кракові і Гданську. Зараз, за словами посадовця, ведуться перемовини щодо розширення в Чехію, Німеччину та Туреччину.

"Так само нас чекає Німеччина, Туреччина. Справа за малим - маємо збільшувати кількість спеціалізованих бусів, які можуть працювати в такий спосіб. А надалі - плануємо винаймати офіси", - зазначив Єнін.