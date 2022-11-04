Українці зможуть отримати втрачені документи за кордоном: про які країни мова

Нові облаштовані мобільні пункти працюють у за таким же принципом, що й в Україні. Оформити в таких пунктах можна і id-картку, і закордонний паспорт.
Окрім Польщі, згоду на співпрацю вже дали чеська, німецька та турецька влада
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Державне підприємство "Документ" - це мобільні пункти паспортного сервісу України за кордоном. Перші такі пункти з'явилися у Варшаві, оскільки саме там перебуває велика кількість українських біженців. Додаткові пункти відкрилися у Кракові та Гданську.
Наразі існує два варіанти черг: жива та запис онлайн, як в Україні. Мобільні пункти можуть обслуговувати до 500 осіб на день.
Мобільні пункти мають вигляд білих автобусів із символікою держпідприємства та України, щоб охочі точно знайшли "своїх". Графік роботи ДП "Документ" з понеділка по суботу включно з 10 до 19.
На територіях пунктів громадяни можуть комфортно перебувати із доступом до Wi-Fi. Також ведеться відеоспостереження, а робота проходить із забезпеченням автоматизацією процесів, використання новітніх інформаційних систем і технологій.
Мобільні пункти ДП "Документ" (фото: pasport.org.ua)
Від червня та до сьогодні громадяни України, які нині перебувають за кордоном, могли оформити лише id-картку, закордонний паспорт чи обидва документи одночасно.
Тепер до цього переліку додають технічний паспорт на автомобіль, посвідчення водія. За словами Єніна, ведеться постійна робота над спрощенням процесів логістики та решти процедур
У Польщі паспортний центр працює у Варшаві, Кракові і Гданську. Зараз, за словами посадовця, ведуться перемовини щодо розширення в Чехію, Німеччину та Туреччину.
"Так само нас чекає Німеччина, Туреччина. Справа за малим - маємо збільшувати кількість спеціалізованих бусів, які можуть працювати в такий спосіб. А надалі - плануємо винаймати офіси", - зазначив Єнін.
Раніше ми розповідали, як українці можуть відновити втрачений паспорт під час війни.
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