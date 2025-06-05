Українці згадали, як зустрічали Буданова, Зеленського та Джонні Деппа: кумедні історії

Зустріч зі знаменитістю може обернутися несподіваною пригодою, яка запам'ятається на все життя. Саме такі історії пригадали українці.

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться кумедними спогадами українців з посиланням на Threads користувачки Юлії Гуртової.

"Налетіла" на Буданова

Своїм дописом юзерка запустила ланцюжок цікавих історій про випадкові зустрічі з відомими особистостями.

Сама вона наштовхнулася на очільника ГУР Кирила Буданова.

Українка "налетіла" на Буданова в коридорі (скриншот)

Курйоз на концерті Зіброва

Інша дописувачка розповіла про концерт Павла Зіброва, який обернувся несподіванкою.

Історія про Павла Зіброва (скриншот)

Стерненка сплутали з колишнім

Відомого волонтера колись сплутали з колишнім бойфрендом. Дівчина тікала від нього, як ошпарена.

"Мені досі соромно, що я не вибачилася", - резюмувала вона.

Стерненка сплутали з колишнім (скриншот)

"Вчепилася" в Джонні Деппа

Інша дописувачка пригадала зустріч з голлівудським актором, за яку їй "досі соромно".

"Замість того, щоб попросити сфоткатися, вчепилась в руку і почала розповідати, як я люблю його творчість", - пригадала вона.

Українка про зустріч з Джонні Деппом (скриншот)

Зеленського зачепили гітарою

Серед курйозних спогадів - випадок з Зеленським, який став жертвою необережності.

"Я колись Зеленського гітарою по голові вдарила, бо відправляла своїх артистів в Одесу і він як раз був в черзі на реєстрацію. Невдало розвернулась, але він тоді, правда, не був президентом", - поділилася користувачка.

Історія про Зеленського (скриншот)

Неочікувано про Вакарчука

Ще кілька веселих історій - про соліста "Океан Ельзи". Когось до нього не підпускали, а комусь пощастило зустрітися з артистом у спа.

Кумедні історії про Вакарчука (скриншот)

Натрапила на доньку Кличка

Якось одна дівчина, роздаючи листівки, випадково запросила доньку Кличка на навчання до школи англійської.

"Мене ще днів 5 обговорювали в школі як ту, яка запросила дитину Кличка на наші уроки", - поділилася вона.

Як промоутерка натрапила на доньку Кличка (скриншот)

Ці курйозні зустрічі з відомими особистостями запам'яталися українцям на все життя.

В інших історіях - хтось натрапив на міністра, не одразу впізнав Могилевську, а хтось навіть допомагав знаменитому боксеру обирати алкоголь.