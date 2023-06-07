Українці стали частіше купувати авто в кредит. Довіра до банків чи вигідні умови?

У 2023 році динаміка виданих автокредитів поступово підвищується до 12% на місяць серед усіх придбаних автомобілів. Порівняно з початком цього ринку, показник зріс на 3%, що є істотно для авторинку.

Керівник напрямку автокредитування в одному з українських банків Сергій Кіпоренко розповів, чому українці стали частіше користуватися цією послугою.

Чому автокредитування знову "в моді"

Серед найголовніших факторів, які вплинули на зростання автокредитування експерт називає:

відносну безпеку життя в найбільших містах України;

збільшення кількості фінансових установ, готових кредитувати придбання авто;

розширення кредитних і реалізація акційних програм окремих автобрендів;

стабілізація валютного ринку.

Останній пункт має на увазі зміцнення гривні та суттєве зниження інфляції, яка із січня по квітень склала 4%.

В Україні зростає рівень кредитування автомобілів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Які авто найчастіше беруть у кредит

За даними експерта, 20% виданих автокредитів припадають переважно на електромобілі ціною від 32 до 45 тисяч доларів.

Понад 20% кредитів становлять машини вартістю близько 100 тисяч доларів. І близько 16% автокредитів видано на придбання автомобілів за ціною в середньому 16 тисяч доларів.

"Цікаво те, що у квітні 2023 загальна кількість проданих нових авто за повну вартість та за допомогою кредитів зрівнялась із показниками січня-лютого 2022 року. Тому можна зробити висновок, що, попри війну, в Україні є частка платоспроможних громадян, готових купувати авто", - наголосив Кіпоренко.

Він додає, що така динаміка збережеться протягом кількох найближчих місяців.

Чи вигідно брати авто у кредит під час війни

У першій половині 2022 року після звільнення Київщини, Сумщини та Чернігівщини фінансові установи почали поступово відновлювати автокредитування, але за збільшеними відсотковими ставками.

До цього могли призвести падіння гривні, а також підвищення облікової ставки НБУ до 25%. Однак тоді громадяни так чи інакше не були готовими до автокредитування через невизначеність у майбутньому.

Спеціаліст вважає, що поновлення попиту на кредитування позначилося на рівні довіри до банківської системи та банківських продуктів, зокрема депозитів.

Щодо перспектив розвитку автокредитування у найближчі 3 місяці, то експерт прогнозує, що кількість авто, реалізованих у кредит, може зрости до 15-17% від загальної кількості продажів нових авто.

При цьому, як вважає фахівець, у найближчі 2-3 місяці найбільший "кредитний" попит спостерігатиметься на автомобілі марок Volkswagen, Toyota, BMW, Renault, Skodaта низку інших.

Фахівець зазначив, що наразі середні ставки за автокредитами варіюються від 5,49% до 16,49% терміном на 7 років із першим внеском від 20,0% вартості нового авто (від суми першого внеску залежить розмір нарахованих відсотків).

Водночас він припускає, що до кінця року відсоткові ставки можуть зменшитися в середньому на 3-5%.