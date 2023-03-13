Українці можуть отримати сертифікати на продукти: як подати заявку

Як подати заявку на продуктовий сертифікат

Громадяни, які тимчасово покинули свої домівки через війну і ті українці, які мають зараз фінансові труднощі і потребують допомоги, можуть оформити заявку та одноразово отримати продуктовий сертифікат.

Для цього необхідно провести такі дії:

скористатися платформою "єДопомога", та вибрати категорію "Отримати допомогу";

для реєстрації вказати своє ім’я, місто проживання та номер телефону;

коротко розповісти про себе, статус, та умови проживання, наприклад: "багатодітна мама";

обрати з переліку мережу супермаркетів, в якій вам зручно отримати продукти;

надіслати заявку.

Як пройти реєстрацію (скриншот)

Коли людина може отримати продукти

Благодійник сам вибирає заявку окремої людини. При підтвердженні запиту вона отримає повідомлення на телефон та код, який надійде до електронного кабінету на платформі.

Під час купівлі товару потрібно буде надати касиру цифри коду із повідомлення, або штрих-код з передплати, щоб скористатися допомогою.

Сертифікат діє протягом 30 днів з моменту надання. Благодійник може надіслати допомогу не лише на продукти, але й на паливо, засоби гігієни, або ліки.

Втім потребуючим потрібно завчасно вказати у заявці тип допомоги, яку б вони хотіли отримати. Переданий у повідомленні код є підтвердженням оплати за товари.