UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці можуть отримати сертифікати на продукти: як подати заявку

Як українцям отримати сертифікати на продукти (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Українці, які були змушені покинути свої домівки через воєнні дії, а також ті, хто опинився у скрутних життєвих обставинах, можуть отримати сертифікат на продукти.

Про те, як подати заявку на отримання сертифіката, пише Судово-юридична газета.

Як подати заявку на продуктовий сертифікат

Громадяни, які тимчасово покинули свої домівки через війну і ті українці, які мають зараз фінансові труднощі і потребують допомоги, можуть оформити заявку та одноразово отримати продуктовий сертифікат.

Для цього необхідно провести такі дії:

  • скористатися платформою "єДопомога", та вибрати категорію "Отримати допомогу";
  • для реєстрації вказати своє ім’я, місто проживання та номер телефону;
  • коротко розповісти про себе, статус, та умови проживання, наприклад: "багатодітна мама";
  • обрати з переліку мережу супермаркетів, в якій вам зручно отримати продукти;
  • надіслати заявку.

Як пройти реєстрацію (скриншот)

Коли людина може отримати продукти

Благодійник сам вибирає заявку окремої людини. При підтвердженні запиту вона отримає повідомлення на телефон та код, який надійде до електронного кабінету на платформі.

Під час купівлі товару потрібно буде надати касиру цифри коду із повідомлення, або штрих-код з передплати, щоб скористатися допомогою.

Сертифікат діє протягом 30 днів з моменту надання. Благодійник може надіслати допомогу не лише на продукти, але й на паливо, засоби гігієни, або ліки.

Втім потребуючим потрібно завчасно вказати у заявці тип допомоги, яку б вони хотіли отримати. Переданий у повідомленні код є підтвердженням оплати за товари.

Раніше ми розповідали про те, що в Україні можуть змінити умови виплат переселенцям.

Читайте також про те, як подати заявку на повторну виплату 6 600 грн переселенцям.

Читайте РБК-Україна в Google News
продукти