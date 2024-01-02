UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці можуть безкоштовно зробити хірургічні операції: як отримати таку послугу

Як безкоштовно зробити операцію (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Українці можуть безкоштовно отримати медичну послугу з хірургічних втручань.

Як її отримати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі НСЗУ.

Як отримати нову послугу

У 2024 році пацієнтам, які потребують оперативного втручання, гарантовано комплекс необхідної медичної допомоги безоплатно. Це також стосується планових операцій. 

Як зробити планову операцію безоплатно:

  • звернутися в лікарню, яка має договір із НСЗУ за пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" чи "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня", якщо мова про нескладні операції
  • мати е-направлення, видане сімейним лікарем, терапевтом, педіатром чи лікуючим лікарем
  • дотримуватися правил медичного закладу, який приймає пацієнтів для планової операції

Пам'ятайте: надавати квитанцію про сплату благодійного внеску чи приносити медикаменти за списком є не правилом, а порушенням прав пацієнта.

Які ще послуги входять в цей пакет

Перелік безоплатних послуг при госпіталізації з метою проведення операції:

  • первинний огляд та визначення маршруту
  • усі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження
  • своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування
  • анестезія та огляд анестезіологом перед операцією
  • власне хірургічна операція
  • забезпечення ліками з Нацпереліку та закупленими коштом інших програм
  • інтенсивна терапія при загрозливих для життя станах
  • цілодобовий лікарський та медсестринський догляд тощо

 

Раніше ми розповідали, як допомогти дитині впоратися зі страхом, коли за вікном вибухи.

Читайте також, що потрібно взяти з собою на прийом до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
НСЗУмедицинская помощь