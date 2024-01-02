Українці можуть безкоштовно зробити хірургічні операції: як отримати таку послугу

Українці можуть безкоштовно отримати медичну послугу з хірургічних втручань.
Як її отримати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі НСЗУ.
Як отримати нову послугу
У 2024 році пацієнтам, які потребують оперативного втручання, гарантовано комплекс необхідної медичної допомоги безоплатно. Це також стосується планових операцій.
Як зробити планову операцію безоплатно:
звернутися в лікарню, яка має договір із НСЗУ за пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" чи "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня", якщо мова про нескладні операції
мати е-направлення, видане сімейним лікарем, терапевтом, педіатром чи лікуючим лікарем
дотримуватися правил медичного закладу, який приймає пацієнтів для планової операції
Пам'ятайте: надавати квитанцію про сплату благодійного внеску чи приносити медикаменти за списком є не правилом, а порушенням прав пацієнта.
Які ще послуги входять в цей пакет
Перелік безоплатних послуг при госпіталізації з метою проведення операції:
первинний огляд та визначення маршруту
усі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження
своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування
анестезія та огляд анестезіологом перед операцією
власне хірургічна операція
забезпечення ліками з Нацпереліку та закупленими коштом інших програм
інтенсивна терапія при загрозливих для життя станах
цілодобовий лікарський та медсестринський догляд тощо