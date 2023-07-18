Українці, які тимчасово перебувають у Канаді, можуть назавжди там залишитися: як оформити візу

Уряд Канади запроваджує нову програму підтримки для українських сімей. Відповідно до неї біженці можуть залишитися в країні на постійне проживання. Крім того, інші члени однієї сім'ї також можуть приїжджати в Канаду.

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

Які умови для постійного проживання в Канаді

Долучитися до такої програми підтримки можуть ті, хто приїхав до країни після повномасштабного вторгнення Росії та хоче залишитися в Канаді.

Щоб отримати на це право, громадяни України повинні перебувати в Канаді зі статусом тимчасового резидента та мати одного чи кількох членів сім'ї в Канаді.

До тих, хто має право, належать подружжя, батьки, бабусі, дідусі, брати та сестри, а також діти та онуки канадського громадянина чи постійного мешканця Канади.

Українці, які мають візу, зможуть до 31 березня 2024 року їздити до Канади в рамках тимчасових спеціальних заходів. Прийом документів за кордоном тривав до 15 липня, але українці все ще можуть подавати документи на отримання візи для тимчасового проживання.

Отримання візи є безкоштовним для українців.

Після прибуття в Канаду тимчасові мешканці можуть подати заявку на продовжене перебування на термін до трьох років. При цьому важливо мати дозволи на навчання чи роботу.

Біженці також матимуть доступ до отримання житла, вивчення мови та допомоги з працевлаштуванням.

Коли розпочнеться програма

Старт програми підтримки запланували на 23 жовтня 2023 року. До початку дії програми буде відомо більше деталей.

Наразі за оновленнями можна стежити на сайті за посиланням.