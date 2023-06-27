Украинского актера жестоко избили в Дублине. Ему распороли лицо "розочкой" за пачку сигарет

23-летний украинский актер Александр Греков стал жертвой нападения гопников в центре Дублина. Его избили за пачку сигарет. Группа бандитов разбила стеклянную бутылку об его голову и этой же розочкой порезала лицо украинцу.

Детали ужасающей истории

Известно, что Александр стоял возле известного театра Abbey Theatre после окончания последнего спектакля, который ставил в столице Ирландии коллектив Национального театра имени Леси Украинки.

Он курил у центрального входа. Мимо проходила группа людей - двое мужчин и три женщины, они выглядели примерно на 20 лет.

Хулиганы подошли к нему и попросили закурить. Когда он достал сигареты, один из гопников забрал всю пачку, а компания двинулась дальше.

Александр последовал за ними и сказал: "Это мои сигареты, что вы делаете?" После этих слов хулиганы набросились на него и ударили бутылкой по голове. Бутылка разбилась.

Но нападавшие не остановились - они ударили "розочкой" Александру в лицо, оставив глубокие порезы.

Также, как оказалось позже, одна из нападающих больно кусала актера, пока другие ее друзья избивали его.

Александр Греков в больнице (фото: The Irish Mirror)

К счастью, украинец был в сознании. После избиения Грекова срочно доставили в больницу.

"Я увидела кровь на его голове, я была шокирована и волновалась за него. Это был плохой способ закончить наши шоу в Ирландии. Мы счастливы, что он жив ", - рассказала помощник директора по международной деятельности театра имени Леси Украинки Анастасия Павленко.

Сейчас Александр чувствует себя неплохо, однако пьет обезболивающее. Кроме того, у него огромные раны на лице...

Добавим, что в театре Abbey Theatre осудили "неспровоцированный акт бессмысленного насилия", совершенный у входа в их заведение.

А вот местная полиция по состоянию на данный момент не арестовала хулиганов.

Александр Греков в больнице (фото: The Irish Mirror)

Что известно об Александре Грекове

Александр Греков - актер кино, окончил Национальный университет театра кино и телевидения имена Карпенко-Карого.

В настоящее время работает в Национальном театре Леси Украинки.

Актер сыграл в таких спектаклях, как "Калека с острова Инишман", "Нужен лжец!", "Волшебник", "Цвет жакаранды" и многих других.

В Дублине Александр вместе с украинскими коллегами ставили постановку "Переводов" по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила. Все сеансы представлений проходили с аншлагами!

Александр Греков (фото: instagram.com/aleksgrekov)