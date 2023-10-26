Український вчитель увійшов до десятки найкращих вчителів світу: що про нього відомо

Вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков із Луганської області потрапив до десятки найкращих педагогів світу за версією премії Global Teacher Prize. Цей випадок є першим в історії премії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку премії "Teacher prize Ukraine" в Instagram .

Деталі

У 2021 році Артур Пройдаков переміг у національній премії Global Teacher Prize Ukraine. Потрапивши до ТОП-10 найкращих педагогів світу, він хоче донести всій спільноті той факт, що попри війну вчителя в Україні, як і раніше, якісно і з любов’ю виконують свою роботу.

За його словами, ця перемога його надихає на ще більші вершини та те, що він робить все правильно у житті.

"І тисячі українських учителів теж роблять усі правильно, продовжуючи працювати, зберігати цінності навіть попри виклики повномасштабної війни. Цього досягнення не було б без наших захисників та захисниць. Тільки завдяки їм маю честь працювати вчителем в Україні. І це додатково мотивує робити лише найкраще у своїй діяльності", - зазначив Артур Пройдаков.

Відомо, що найкращого вчителя планети оголосять на церемонії нагородження Global Teacher Prize, яка відбудеться вже 8 листопада у рамках 42-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі у штаб-квартирі ЮНЕСКО. Переможцю вручать грошовий приз у розмірі 1 млн доларів.

Що відомо про Артура Пройдакова

Артур Пройдаков родом із міста Кадіївка Луганської області. У листопаді 2014 року він виїхав з міста через окупацію. Спершу працював у школі міста Ромни Сумської області, а потім - у школі MIDGARD у Києві.

Коли розпочалася повномасштабна війна, Артур Пройдаков організував курси з української мови для переселенців у Коломиї Івано-Франківської області.

Також він є автором уроків у Всеукраїнській школі онлайн.

Крім цього, педагог працює у школі Mriy Diy та є виконавчим директором в освітньому фонді MriyDiy. Він також є експертом безкоштовної освітньої онлайн-платформи iLearn від ДС "Освіторія", яка допомагає випускникам готуватися до ЗНО/НМТ та вступати до вишів.

Артур Подайков (фото: instagram.com/arturproidakov)