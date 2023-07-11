Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" переклали російською та продають на відомому базарі в Києві: розгорається скандал (відео)

У березні 2023 в українському прокаті з'явилася довгоочікувана кінострічка "Мавка. Лісова пісня". Однак не встигли українці сповна насолодитися кінопродуктом, як росіяни вже почали привласнювати його. Так, у травні з'явилися перші повідомлення про переклад "Мавки" на російську. А тепер диски зі спотвореною версією продають у Києві.

Про це повідомила продюсерка Ірина Костюк на своїй сторінці у Facebook .

Деталі скандалу довкола "Мавки"

За словами Ірини, творці стрічки були готові до того, що мультфільм з'явиться на "піратських" сайтах до легальної прем'єри в інтернеті. Тиждень тому опублікували австралійську копію фільму, і вже за кілька днів з'явилася нова версія мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

"Нашому нєвмєняємому східному сусіду вистачило кілька днів, щоб зробити озвучку мовою окупанта (кров з вух та спазми шлунку, коли чуєш, як наша Мавка "разгаваріваєт"). І ось воно вже не тільки на "торентах", а й на сумнозвісній Петрівці! На DVD!" - написала Костюк.

Жінка додала відео, де видно, що запис кінострічки можна переглянути двома мовами: російською та англійською.

Вона закликала українців не купувати такі диски та не красти таким чином у своїх.

"Прокат в Україні триває вже рекордних 4,5 місяці. Цього тижня "Мавка" обігнала "Аватар 2" за кількістю проданих в Україні квитків. Зовсім скоро національна прем'єра на діджитал платформі. Легальна", - пише продюсерка.

Це означає, що не варто шукати мультик онлайн, а потрібно дочекатися легальної прем'єри.

"Без свідомого ставлення кожного українця до цього нам це зло не здолати. В усіх сенсах", - підсумувала Ірина.

Нагадаємо, що в березні на екранах кінотеатрів з'явилася "Мавка. Лісова пісня". Робота над мультфільмом розпочалася у 2014 році. Загалом над "Мавкою" працювала міжнародна команда з 400 людей.

На сьогодні анімаційний фільм є найкасовішим українським кінопроєктом та входить до 20 найкасовіших кінострічок за всю історію кінопрокату в Україні.