Украинский мультфильм "Мавка. Лісова пісня" перевели на русский и продают на известном базаре в Киеве: разгорается скандал (видео)

В марте 2023 в украинском прокате появилась долгожданная кинолента "Мавка. Лісова пісня". Однако не успели украинцы полностью насладиться кинопродуктом, как россияне уже начали присваивать его. Так, в мае появились первые сообщения о переводе "Мавки" на русский. А теперь диски с обезображенной версией продают в Киеве.

Об этом сообщила продюсер Ирина Костюк на своей странице в Facebook .

Детали скандала вокруг "Мавки"

По словам Ирины, создатели фильма были готовы к тому, что мультфильм появится на "пиратских" сайтах до легальной премьеры в интернете. Неделю назад опубликовали австралийскую копию фильма, и уже через несколько дней появилась новая версия мультфильма "Мавка. Лісова пісня".

"Нашему невменяемому восточному соседу хватило несколько дней, чтобы сделать озвучку на языке оккупанта (кровь из ушей и спазмы желудка, когда слышишь, как наша Мавка "разговаривает"). И вот оно уже не только на "торрентах", но и на печально известной Петровке! На DVD!" - написала Костюк.

Женщина добавила видео, где видно, что запись киноленты можно просмотреть на двух языках: русском и английском.

Она призвала украинцев не покупать такие диски и не воровать таким образом у своих.

"Прокат в Украине длится уже рекордные 4,5 месяца. На этой неделе "Мавка" обогнала "Аватар 2" по количеству проданных в Украине билетов. Совсем скоро национальная премьера на диджитал платформе. Легальная", - пишет продюсер.

Это значит, что не следует искать мультик онлайн, а нужно дождаться легальной премьеры.

"Без сознательного отношения каждого украинца к этому нам это зло не преодолеть. Во всех смыслах", - подытожила Ирина.

Напомним, что в марте на экранах кинотеатров появилась "Мавка. Лісова пісня". Работа над мультфильмом началась в 2014 году. Всего над "Мавкой" работала международная команда из 400 человек.

На сегодняшний день анимационный фильм является самым кассовым украинским кинопроектом и входит в 20 самых кассовых кинолент за всю историю кинопроката в Украине.