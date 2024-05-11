Український комік пригадав, як виступав для Зеленського після перемоги на виборах (відео)

Лідер команди "Стоянівка" Іван Люлєнов розповів, як їх запросили виступити перед Володимиром Зеленським після перемоги на виборах 2019 року. За словами коміка, це було дуже хвилююче.

Як Володимир Зеленський відреагував на виступ

Іван пригадує, що подія була присвячена одному з перших з'їздів партії "Слуга народу". За його словами, там було багато артистів, і багатьох у процесі виступу просили скорочувати програму.

"Ми виходимо, Володимир Олександрович нас побачив, перестав спілкуватись з кимось і почав дивитись. І в цей момент усі почали дивитися. І нас не зупинили, ми виступали от прям до кінця. Було дуже прикольно, що нас дослухали до кінця, що він сміявся, хоча всі жарти знав", - розповідає Люлєнов.

Після завершення виступу він вирішив підійти до президента України, щоби привітатися.

Люлєнов пригадав розмову з Зеленським (скріншот)

"Охорона мене зупинила, а Володимир Олександрович сказав, що знає мене. Ми привіталися, поспілкувалися. У кінці він запитав, чи потрібна якась допомога. Я сказав, що ні, все добре", - каже Іван.

Коли він розповів про це друзям і колегам по команді, вони одразу нагадали йому, про що варто було б запитати. Це стосується, зокрема, терміну перебування громадян Молдови в Україні.

"Ми можемо перебувати в Україні максимум три місяці. Але ж ми друзі, добрі сусіди. І от я попросив би Володимира Зеленського зробити так, аби ми з нашим паспортом могли бути в Україні довше чи взагалі без обмежень", - каже артист.

Як коміки сприйняли перемогу Зеленського на виборах

Люлєнов каже, що у всіх людей, знайомих із Зеленським особисто, лише теплі почуття та прояви підтримки до нього.

"Ми усі, коміки чи артисти, хто з ним знайомий, дуже сильно хвилюємося за нього. Нам хочеться, щоб у нього все вийшло. Ми ніби бачимо себе в ньому, знаєш. Ніби в ньому частина нас, або в нас частина його. Ось таке ставлення", - ділиться хлопець.